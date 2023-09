Комментарии «Открытие»: Внешний фон улучшается вместе с сомнениями в ФРС о целесообразности ещё одного повышения ставки Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Внешний фон улучшается вместе с сомнениями в ФРС о целесообразности ещё одного повышения ставки Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. В Гонконге рынок демонстрирует существенный отскок, нефть немного дешевеет, но может завершить ростом четвертую подряд неделю. Дорожают промышленные металлы. Российские акции мало смотрят на внешние рынки, но закрепление повышенных инфляционных ожиданий будет способствовать покупкам акций. Российский рынок существенно повысился по итогам торгов в четверг. Основной вклад внёс сектор нефти и газа на фоне подорожавшей нефти. Акции «Московской Биржи» подверглись распродажам из-за разочарования инвесторов в новой дивидендной стратегии. Акционеры «Татнефти» утвердили рекомендации по дивидендам на повторном ВОСА. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 51,682 млрд руб. По итогам торгов 28 сентября индекс МосБиржи - 3108,07 п. (-1,32%), а индекс РТС - 1011,04 п. (-1,18%). Лидеры роста на 23:00 мск: AGRO-гдр 1 211 6,36% Сургнфгз-п 53,17 5,16% Сургнфгз 30,08 3,49% ЭН+ГРУП ао 526,8 2,61% GLTR-гдр 665,35 2,58% Лидеры снижения на 23:00 мск: МосБиржа 178,78 -2,45% Система ао 17,25 -0,81% Аэрофлот 41,42 -0,72% РусГидро 0,88 -0,57% Yandex clA 2 442 -0,48% 9 отраслевых индексов российского рынка показали рост. Лишь финансовый сектор снизился на 0,03%. Наибольшее повышение было в секторе транспорта (+2,03%) и секторе нефти и газа (+1,73%). Нефть корректировалась в четверг, но акции российских нефтяников отыгрывали повышение котировок днём ранее. Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что каких-либо новых налогов на отрасль не планируется. Акции «Московской Биржи» (MOEX) потеряли более 2%. Новая дивидендная стратегия предполагает выплаты не менее 50% от прибыли по МСФО на ежегодной основе. Ранее предполагались выплаты не менее 60% от прибыли. Бумаги ВТБ (VTBR) подорожали на 0,6%. Прибыль по МСФО за 8 месяцев составила 351,2 млрд руб, а в августе 25,9 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) составил 28,4%. Объём совокупного кредитного портфеля вырос с начала года на 14,1%. Кроме того, ВТБ не планирует проводить доп. Эмиссию акций, как минимум, в течение пяти лет. Учитывая результаты за 8 месяцев, можно быть уверенным в том, что прибыль по году превысит 400 млрд руб. Впрочем, глава ВТБ Андрей Костин ранее уже повысил планку ожиданий до 430 млрд руб. OZON Holdings (OZON) сохранит листинг на Московской Бирже после окончания 1 октября моратория Центрального банка РФ на делистинг бумаг иностранных эмитентов российского происхождения. Бумаги останутся в первом котировальном списке. Рубль к вечеру смог немного укрепиться против доллара, хотя поддержка налоговых платежей осталась позади. Глава МЭР Максим Решетников выступал на московском финансовом форуме, где предложил использовать новые инструменты для стабилизации рубля. «Мне кажется, нам надо выстраивать более сложную систему. Ведь даже ЦБ допускает, что возможны ограничения движения капитала на временном периоде. Так мы и не говорим навсегда. Давайте просто пробовать какие-то новые инструменты, иначе нам за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой, потому что нам придется туда закладывать все риски», - отметил он. Минфин РФ проинформировал о том, что сократит программу заимствований в текущем году на 1 трлн руб, которые будут покрываться за счёт нефтяных доходов. По итогам торгов: USD/RUB – 96,80 (-0,11%),

EUR/RUB – 102,21 (+0,24%),

CNY/RUB – 13,308 (+0,72%). В ФРС множатся сомнения в необходимости ещё одного повышения ставки Американские индексы завершили торги четверга в плюсе. Этому явно способствовало снижение доходностей по облигациям. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась на 4,5 Б.П. до 4,581%. Финальная оценка ВВП США за II квартал сюрпризов не принесла. Экономика выросла на 2,1%. Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 204 тыс. на прошлой неделе по сравнению с 202 тыс. неделей ранее. Негативной была лишь статистика незавершённых продаж на рынке жилья, которые упали за август на 7,1% при ожиданиях снижения на 0,8%. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби вновь выступал публично. По его словам, некоторые индикаторы указывают на то, что инфляция может достигнуть целевого уровня достаточно скоро и без дополнительного ужесточения при незначительном торможении экономики. Долгосрочные инфляционные ожидания хорошо заякорены и позволяют гасить временные всплески цен без чрезмерных мер. Конечно, если в ФРС, по его мнению, не будут наблюдать прогресс с замедлением инфляции, то регулятору придётся действовать. Сам он пока не определился относительно решения на следующем заседании. Председатель ФРС Джером Пауэлл также выступал в этот день, но не говорил о монетарной политике. Micron (MU) обновила прогнозы на IV квартал – прибыль хуже ожиданий Wall Street, а вот ожидаемая выручка совпадает с представлениями аналитиков. Berkshire Hathaway продала ещё 4,61 млн акций HP Inc (HPQ). CarMax (KMX) сообщила о снижении прибыли и о существенном сокращении спроса на подержанные автомобили, которыми она торгует. Динамика по секторам: Communication Services +1,16%, Materials +1,04%, Consumer Discretionary +0,97%, Real Estate +0,85%, Technology +0,69%, Financials +0,69%, Health +0,48%, Industrials +0,43%, Consumer Staples +0,25%, Energy +0,01%, Utilities -2,19%. По итогам торгов: DJIA - 33666,34 п. (+0,35%),

S&P 500 - 4299,70 п. (+0,59%),

NASDAQ Composite - 13201,28 п. (+0,83%). Китай и США делают попытку наладить диалог Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Биржи на материковом Китае не работали по случаю праздников золотой недели. Однако в Гонконге торги всё же велись и были весьма оптимистичными. Сектор технологичных компаний повышался более чем на 3%. China Evergrande заявила о том, что её основатель и глава находятся под расследованием нелегальной деятельности. Однако на бумаги эта новость не оказывает влияние, так как торги ими были приостановлены 28 сентября. Акции производителя электромобилей Nio взлетели на 9% на новостях о переговорах о возможном партнёрстве с Mercedes-Benz. Из позитива стоит обратить внимание на публикацию в Wall Street Journal о подготовке визита вице-премьера китайского правительства Хэ Лифеня в Вашингтон. Вероятно, что он проведёт предварительные переговоры для согласования визита председателя Си Цзинпиня. Японские индексы снижались. При этом основные дискуссии в японской финансовой прессе связаны с возможным негативным влиянием американского рынка, где высокие ставки могут сказаться на спросе потребителей на японские товары. Впрочем, под давлением были акции ресурсных компаний, а вот полупроводниковый сектор был оптимистичен: Tokyo Electron (+2,3%), Advantest Corp. (+2,8%). Банки негативно реагировали на снижение доходностей американских облигаций: Mitsubishi UFJ Financial (-2,0%), Sumitomo Mitsui Financial (-1,7%). Впрочем, хуже всех оказался сектор судоходных компаний, хотя он традиционно считается наиболее доходным по дивидендам: Kawasaki Kisen Kaisha (-4,8%), Mitsui O.S.K. Lines (-5,4%). По состоянию на 8:20 мск: Nikkei 225 - 31753,69 п. (-0,37%),

Hang Seng - 17845,68 (+2,72%). Золотая неделя в Китае обещает повышенный спрос на топливо Нефть продолжила дешеветь, но может завершить неделю приростом. На предстоящей золотой неделе в Китае число бронирований авиабилетов на 20% превышает объёмы золотой недели в 2019 году, то есть до пандемии. Также ожидается, что индексы деловой активности КНР за сентябрь покажут стабилизацию в промышленности и сфере услуг. Сами данные выйдут в субботу. Соответственно, вместе с сокращением предложения благодаря действиям ОПЕК+ поддержку котировкам нефти вновь оказывает традиционный фактор китайского спроса. По состоянию на 8:40 мск: Brent - $95,05 (-0,35%),

Алюминий - $2292 (+0,53%),

Золото - $1882,1 (+0,11%),

Никель - $19070 (+0,45%).

