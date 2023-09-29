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ПСБ: Сегодня курс доллара может закрепиться выше 97 рублей

Евгений Локтюхов, ПСБ

В четверг курс доллара незначительно снизился при низкой внутридневной волатильности, оставшись у отметки 97 руб. Объемы торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра" увеличились и составили 974 млн долл., превысив средненедельный уровень: утренний всплеск спрос на валюту, - следствие ухудшения внешнего фона накануне, сменился увеличением продаж валюты в середине дня, естественным в день выплаты налогов.  Снижению интереса участников рынка к доллару способствовал и откат доллара на мировых валютных рынках, - так, пара евро-доллар рано утром уходила ниже 1,05, на минимумы января, но в течение дня показывала восстановительную динамику.
Участники рынка также оценивали заявления представителей Правительства с Московского финансового форума, подтверждающие, что дискуссия по поводу введения мер валютного регулирования активно ведется, но единой позиции профильных ведомств по-прежнему нет.

Сегодня утром курс доллара незначительно растет, пытается закрепиться выше 97 руб. Завершение налоговых выплат в условиях все более явной перспективы затягивания с запуском мер, способных сбалансировать спрос и предложение валюты,  дает основания ожидать развития роста курса доллара, с движением в направлении пиков начала сентября, в зону 98-98,5 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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