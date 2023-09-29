ПСБ: Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов

Облигации

Минфин сократил программу заимствований на IV квартал, однако динамика рубля для котировок ОФЗ важнее

В фокусе

Вчера Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую стратегию развития группы компаний до 2028 года и новую дивидендную политику



В рамках новой стратегии компания ставит перед собой цели:

- ускорение развития внутреннего рынка капитала посредством увеличения количества и инструментов и эмитентов (10 IPO/SPO в год; >100 новых имен на ОТС и инвестплатформах; >200% новых эмиссий корпоблигаций), расширения рынка иностранных инструментов в РФ;

- повышение роли конечных клиентов и активное привлечение инвесторов на рынок, в первую очередь путем развития сервисов прямого взаимодействия (маркетплэйсы финуслуг: рост клиентской базы в 10 раз...)

- развития оборота цифровых финансовых активов (ЦФА)



Основными стратегическими ориентирами группы на 2028 год являются:

- превышение чистой прибылью уровня в 65 млрд руб. (по итогам 2022 года: 36,3 млрд руб.)

- рост комиссионного дохода с CAGR 13%+

- удержание RoE на уровне 18%+

- выход операционной эффективности, по показателю Cost-Income Ratio, к 2028 году к 50-55%

Критерием успешности реализации стратегии компания считает "существенное увеличение рыночной капитализации Группы, которое будет поддержано устойчивым ростом фундаментальных финансовых показателей".



В утвержденной дивидендной политике МосБиржа понизила с 60% до 50% минимальный уровень дивидендных выплат. Планирует выплачивать их "как минимум" на ежегодной основе.



Cтратегия поддерживает ожидания сохранения роста бизнеса и крепких финансовых метрик Московской Биржи в условиях роста экономики и санкционного давления, стимулирующих приток инвесторов и эмитентов на организованные рынки капитала. Вместе с тем, долгосрочные ориентиры по чистой прибыли, на наш взгляд, не выглядят амбициозно, на что мы рассчитывали учитывая сильный результат по итогам первого полугодия (26,44 млрд руб.) и наши текущие ожидания на 2023 год в целом (50,2 млрд руб.). Вряд ли порадует рынки и решение МосБиржи в части дивидендной политики, заставляя нас ожидать дивидендов на уровне около 11 руб., что предполагает див.доходность на уровне 6% к текущим котировкам. Вчера акции МосБиржи негативно отреагировали на эту новость, не содержащую явных позитивных триггеров, - допускаем их откат к уровням начала сентября уже в ближайшие дни.

Наша оценка справедливой стоимости акций МосБиржи составляет 187 руб., что в целом соответствует рекомендации "держать".

Россиискии рынок акции

Российский рынок вчера продолжил восстанавливаться. Индекс МосБиржи впервые с 18 сентября завершил торги выше отметки 3100 пунктов. Объёмы торгов немного увеличились, составив 61,3 млрд руб. Практически все сегменты оказались в плюсе по итогам дня, исключением стал финансовый сектор, который показал небольшой минус из-за упавших акций МосБиржи. Вчера компания представила новую стратегию и дивидендную политику: согласно последней, МосБиржа понизила минимальный уровень выплат с 60% до 50% от чистой прибыли, что, видимо, и выступило поводом для фиксации прибыли после бурного роста последних дней. Если говорить про лидеров роста среди ликвидных бумаг, то были они в первую очередь в нефтегазовом и транспортном секторах. Так, во время вечерней сессии ускорили свой подъём «префы» Сургутнефтегаза, сумев обновить исторический максимум. Каких-либо новостей не поступало, бумаги компании с начала августа двигались в широком боковике и наконец-то вернулись к росту. Отскочили от локальных минимумов акции Газпрома, прибавив по итогам дня 2,5%, тем самым вновь поднявшись выше своей 200-дневной средней. Неплохой рост продемонстрировали также акции ЛУКОЙЛа, обновив двухнедельные пики. В транспортном секторе отметим продолжающие раллировать бумаги Совкомфлота. За пять торговых сессий они прибавили более 16%, отыгрывая заявление главы компании о том, что во втором полугодии Совкомфлот также покажет сильные финансовые результаты. Заметно подорожали здесь также бумаги ДВМП. Из прочих акций отметим бумаги Русагро и Черкизово, которые выросли после новостей о том, что власти Китая разрешили импорт свинины из России, - ввоз российской свинины был под запретом с 2008 года. Для производителей свинины возможность экспорта на емкий рынок Китая позволит увеличить выручку от этого сегмента в разы. Мы позитивно смотрим на бумаги Черкизово и Русагро, ждем развития их роста.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. Вероятно, инвесторы могут начать закрывать прибыльные позиции перед выходными, по этой причине возможны просадки индекса в течение дня. В сегментом разрезе мы по-прежнему отдаём предпочтение нефтегазовым компаниям.



Российский рынок облигации

Кривая ОФЗ в четверг продолжила рост на 6-18 б.п.; инверсия на участке 1-10 лет также увеличилась - на 6 б.п. до 64 б.п. (12,54% и 11,90% годовых соответственно). Котировки госбумаг продолжают остро реагировать на динамику национальной валюты, которая вновь начинает демонстрировать слабость.

Данный фактор вчера затмил решение Минфина сократить программу заимствований на текущий год на ~1 трлн руб. Таким образом, совокупная программа заимствований на 2023 г. должна составить ~2,5 трлн руб., в то время как Минфин уже привлек 2,3 трлн руб. за 9 мес. 2023 г. До конца года будет погашен выпуск ОФЗ на 150 млрд руб., в результате объем нетто-размещений может оказаться крайне незначительным (официальный план по аукционам на IV квартал пока не опубликован).

Это, безусловно, крайне позитивный краткосрочный фактор для ОФЗ. Однако ключевым фактором остаются динамика рубля и рост ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки (ждем +100 б.п. в октябре). Кроме того, уже с января Минфин вновь вернется к планам размещения ОФЗ по ~1 трлн руб. за квартал.

В этой ситуации спрос на флоатеры сохраняется на высоком уровне. Вчера АФК Система (–/АА-) снизила премию к RUONIA по купону с 225 до 190 б.п. и увеличила объем размещения с 10 до 15 млрд руб. Сегодня книгу заявок соберет РЖД (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.), а на следующей неделе Газпром капитал (AAA/AAA) (ориентир по премии к RUONIA будет объявлен позднее).



Корпоративные и экономические события

Акционеры Татнефти одобрили дивиденды за I полугодие в размере 27,54 руб. на акцию



Акционеры Татнефти на повторном внеочередном собрании утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.



Наше мнение: акционеры утвердили дивиденды, которые ранее были рекомендованы СД, поэтому событие ожидаемое и нейтральное для акций компании. Дивидендная доходность формируется по обыкновенным и привилегированным акциям на уровне 4,5%. Последний день торгов с дивидендами – 10 октября с учетом режима Т+1.