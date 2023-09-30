Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи завершает неделю на околонулевых отметках

Сегодня на рынке наблюдалась смешанная динамика. На фоне ослабления рубля лучше остальных чувствовали себя экспортёры, хотя трудно сказать, что здесь были однозначно позитивные настроения. В нефтегазовом секторе можем отметить продолжающие дорожать бумаги Сургутнефтегаза, которые выглядели гораздо сильнее рынка.  В то же время довольно невнятно смотрелись акции Роснефти и ЛУКОЙЛа, несмотря на высокие цены на нефть и откат рубля. Под давление были бумаги Газпрома и НОВАТЭКа после появления новостей о том, что правительство планирует увеличить НДПИ на газ.

Среди бумаг сектора горной добычи и металлургии выделялись акции золотодобытчиков. Более 2% прибавили акции Полюса и Селигдара. Вновь подорожали бумаги Распадской, сумев прибавить за шесть дней более 8%.

Наибольшую поддержку рынку оказали акции Сбербанка на фоне новостей о том, что банк рассматривает возможность провести выкуп бумаг у нерезидентов. После этих сообщений бумаги Сбербанка поднялись выше 260 руб.

Что касается прочих бумаг, через дивидендную отсечку прошли акции Белуги и Черкизово. Падение бумаг Белуги превысил размер дивиденда, а вот акции Черкизово оказались более устойчивы.

Ожидаем снижения индекса МосБиржи на следующей неделе. Не исключаем, что индекс предпримет попытки продолжить рост, но импульс может иссякнуть довольно быстро, из-за чего на рынок могут вернуться коррекционные настроения. По нашим оценкам, к концу следующей недели индекс рискует опуститься к отметке 3050 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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