Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 октября: 5 922,2900 руб/1 г золота и 73,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 3 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 922,2900 руб.

1 грамм серебра - 73,0600 руб.

1 грамм платины - 2 922,3601 руб.

1 грамм палладия - 4 081,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,4199 р. (0,93%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4300 р. (3,44%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 100,4701 р. (3,56%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 181,8900 р. (4,66%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







