ПСБ: Консолидационные настроения на валютном рынке могут сохраниться

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера ключевые валюты взяли паузу в росте: курс доллара потерял 15 копеек, завершив торговую сессию на Московской Бирже на уровне 99,61 руб., юань - удержался на уровне 13,6 руб. Стоит отметить, что в течение первой половины дня на рынке преобладали продавцы валюты, плавно придавливая котировки. Однако к вечеру вновь возобладали покупки, - повышению спекулятивного спроса, позволившего валютам отыгрывать большую часть внутридневных потерь к рублю, способствовало заметное ухудшение настроений на мировых рынках и взлет долларовых ставок, вызванные повышением рисков дальнейшего ужесточения политики ФРС после заявлений представителей регулятора. Так. доходность "длинных" 10-летних UST превысила 4,8% годовых впервые с лета 2007 года, а доходности "коротких" гособлигаций США, со сроками погашения меньше 1 года, тяготеют к закреплению выше 5.5%, обновляя максимумы с 2000 года.

Сегодня утром доллар и юань вновь пытаются откатываться к отметкам 99 руб. и 13.5 руб. соответственно. Мы полагаем, что консолидационные настроения на валютном рынке в среду будут преобладать: доллар, учитывая некоторое снижение спроса со стороны импортеров ввиду недельных выходных в КНР, а также привычные для дневной структуры торгов волны продаж со стороны экспортеров, в первой половине дня может преимущественно торговаться в нижней части диапазона 98,8-100 руб.. Но в случае сохранения неблагоприятного внешнего фона к закрытию может перейти ближе к его верхней границе. Риски перехода американской валюты в более высокий ценовой диапазон в ближайшие дни по-прежнему мы оцениваем как высокие.