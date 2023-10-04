ПСБ: Спрос на аукционе по флоатеру поддержит погашение выпуска ОФЗ 25084

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Во вторник котировки ОФЗ изменились разнонаправленно. Доходность коротких годовых госбумаг снизилась на 4 б.п. – до 12,56% годовых в преддверии ожиданий по перетоку ликвидности в короткие бумаги от погашаемого сегодня выпуска серии 25084 на 150 млрд руб. Доходность среднесрочных 5-летних госбумаг, напротив, выросла на 5 б.п. – до 12,25%, 10-летних – не изменилась (11,97%).

Продажи на длинном конце кривой приостановились - Минфин вопреки заявлениям о приоритете ОФЗ-ПД при размещениях сегодня проведет аукцион по 14-летнему флоатеру. Возможно, расчет сделан на рефинансирование средств от погашения ОФЗ 25084 во флоатер. Переход к размещениям флоатеров снизит давление на длинный конец кривой ОФЗ-ПД, однако ключевым фактором для рынка остаются инфляционные риски, транслируемые через валютный рынок. Пока доллар не смог преодолеть психологически важный уровень в 100 руб./долл., что также повлияло на стабилизацию кривой госбумаг на достигнутых уровнях. Вместе с тем, среднесрочно данные риски по-прежнему сохраняются.

По-прежнему рекомендуем к покупке флоатеры. Вчера была закрыта книга заявок по выпуску РусГидро (ААА/-) – за счет высокого спроса объем был увеличен с 20 до 30 млрд руб., а премия к КС снижена на 10 б.п. – до 120 б.п. В четверг книгу по двум выпускам соберет Газпром капитал (AAA/AAA) (RUONIA + 130 б.п.).

Роснано (рейтинги отозваны) вновь предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств. В обращении находится 5 выпусков облигаций Роснано на 37 млрд руб., которые торгуются по 86%-97% от номинала. После данной новости больше остальных может пострадать выпуск РОСНАНО, 2P5 с погашением в декабре 2023 г.