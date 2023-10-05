ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи провёл торги вблизи отметки 3140 пунктов

Интерес у инвесторов стал крайне сегментированным. Основное внимание было направлено на бумаги нефтегазовых компаний на фоне дорогой нефти и приближения доллара к отметке 100 руб. Однако к вечеру ситуация изменилась из-за снижения нефтяных котировок, из-за чего акции нефтегазовых компаний растеряли свой внутредневной рост.

Среди ключевых сегментов хуже остальных выглядел финансовый сектор. Лишь расписки TCS Group и бумаги МосБиржи смогли подрасти, в то же время акции Сбербанка потеряли все приобретения предыдущего дня. Из лидеров выделим бумаги сталелитейщиков, которые, как и ранее, двигаются против рынка. Сильнее остальных здесь выросли акции НЛМК, которые обновили локальные максимумы. Лучше рынка выглядят акции Сегежи. Считаем, что спекулятивно у них есть потенциал роста на фоне слабости рубля, даже несмотря на риски дальнейшего повышения ставки, что традиционно негативно сказывается на бумагах компаний с высоким долгом. В лидерах роста оказались также бумаги НКХП, которые довольно сильно просели после взлёта в начале сентября. С того момента они потеряли чуть менее 30%.