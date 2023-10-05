ПСБ: Риск дальнейшего роста доходностей ОФЗ-ПД сохраняется

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Кривая госбумаг возобновила рост – годовые ОФЗ прибавили в доходности 8 б.п. (12,64%), 5-летние – 14 б.п. (12,39%, 10-летние – 7 б.п. (12,05%). Все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на курсе рубля, который на текущий момент является основным источником проинфляционных рисков.

Спрос на аукционе на флоатер ожидаемо был высоким (158 млрд руб.) на фоне погашения выпуска ОФЗ-ПД на 150 млрд руб., однако Минфин отсек существенную часть заявок, продав бумаг на 42 млрд руб.: в планы министерства не входит существенное увеличение доли флоатеров в портфеле заимствований.

Среднесрочно риски дальнейшего снижения котировок классических ОФЗ сохраняются; по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам в ожидании повышения ключевой ставки. Напомним, сегодня книгу по двум выпускам соберет Газпром капитал (AAA/AAA) (RUONIA + 130 б.п.). Ожидаем финальную премию на ~10 б.п. ниже.