ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов

Вероятно, под давлением будут бумаги нефтегазовых компаний на фоне падения мировых цен на нефть. В то же время поддержать рынок должны бумаги чермета и Сбербанка.

Облигации Риск дальнейшего роста доходностей ОФЗ-ПД сохраняется



В фокусе

Вчера рынок нефти накрыла волна фиксации прибыли



Вчера стоимость Brent потеряла 5,6% (схожие потери понесла американская WTI), упав к отметке 86 долл./барр. и растеряв весь рост с начала сентября. Urals упала сильнее, подешевев на 6,7% и отступив к уровню 70 долл./барр. Рынок нефти, выглядящий в последнее время ощутимо лучше мировых фондовых и товарных рынков из-за крепкого фундаментала, получил вчера несколько конъюнктурных поводов для отката. Во-первых, хотя по итогам вчера министерской встречи ОПЕК+ и подтвердила свою приверженность решениям по ограничению добычи, Саудовская Аравия и Россия заявила, что в ноябре могут пересмотреть взятые на себя обязательства по добровольному дополнительному сокращению добычи, причем как в сторону увеличения, так и сокращения. Во-вторых, негативом выступила и статистика. Так, наряду с невыразительными PMI в секторе услуг в Европе, вышли слабые данные по розничным продажам в еврозоне (-1,2% м/м), повысившие сомнения в устойчивости спроса на топливо в развитых странах. Вечером эти сомнения подкрепил недельный отчет Минэнерго США, показавший заметное ослабление потребление нефтепродуктов за прошлую неделю (с 20,9 до 20,1 млн барр./сутки, с падением спроса и на бензины, и на дистилляты) при снижении загрузки американских НПЗ и неожиданно резком росте запасов бензинов (+6,48 млн барр.). Мы связываем повышенную волатильность на рынке нефти и с длящимися выходными в КНР, локально сокращающими спрос.

Мы считаем, что потенциал развития коррекции на рынке нефти выглядит ограниченным. Рынок остается и, скорее, останется дефицитным: азиатский спрос в целом выглядит устойчивым (мы ждем подтверждения этого уже на следующей неделе, после праздников в КНР), риски чрезмерного наращивания предложения лидерами ОПЕК+ - крайне невысоки. Мы склонны оценивать вчерашнее движение как носящее локальный характер и рассчитываем на возвращение котировок в диапазон 90-100 долл./барр.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в среду вновь предпринял попытки закрепиться выше отметки 3140 пунктам, однако резкое снижение мировых цен на нефть не позволило этому случиться. Объёмы торгов значительно не изменились в сравнении со значениями вторника, составив по итогам дня 51,4 млрд руб. Удерживали индекс вблизи максимумов последних дней акции нефтегазовых компаний, которые пользовались спросом на фоне высоких цен на нефть и приближения доллара к отметке 100 руб. Большую часть основных торгов инвесторы игнорировали падение цен на нефть, но во время вечерней сессии продавцы взяли верх, в результате чего индекс МосБиржи стал стремительно снижаться из-за отката акций нефтегазовых компаний. Лишь бумаги Башнефти завершили день в плюсе, так как они не торгуются в вечернюю сессию. Все остальные акции из нефтегазового сектора оказались в минусе. Бумаги Газпрома снизились на 0,8%, акции ЛУКОЙЛа потеряли 1,4%, а бумаги Газпром нефти откатились почти на 3%. Вновь безыдейно выглядел финансовый сектор, только расписки TCS Group смогли завершить день ростом, показав символический плюс. Разнонаправленная динамика наблюдалась в сегменте горной добычи и металлургии. Отметим здесь бумаги сталелитейщиков, которые двигались против рынка. Сильнее остальных выросли акции НЛМК, которые в течение дня обновили локальные максимумы, но не смогли удержать эту отметку. Ощутимо прибавили бумаги Сегежи. Считаем, что спекулятивно у них есть потенциал роста на фоне слабости рубля, даже несмотря на риски дальнейшего повышения ставки, что традиционно негативно сказывается на бумагах компаний с высоким долгом. Почти на 3% подорожали акции Мать и Дитя после новостей о том, что компания подала в ЦБ документы для получения первичного листинга на МосБирже. Довольно неплохо выглядел сектор электроэнергетики, большинство бумаг дочерних компаний Россетей показали заметный рост по итогам торгов.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов. Под давлением могут оказаться акции нефтегазовых компаний, в то же время поддержать рынок способны бумаги чермета и Сбербанка: менеджмент вчера сообщил, что банк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов. Кроме этого, Сбербанк считает, что цена в 325 руб. по акциям компании на конец года является «хорошим таргетом».



Российский рынок облигации

Кривая госбумаг возобновила рост – годовые ОФЗ прибавили в доходности 8 б.п. (12,64%), 5-летние – 14 б.п. (12,39%, 10-летние – 7 б.п. (12,05%). Все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на курсе рубля, который на текущий момент является основным источником проинфляционных рисков.

Спрос на аукционе на флоатер ожидаемо был высоким (158 млрд руб.) на фоне погашения выпуска ОФЗ-ПД на 150 млрд руб., однако Минфин отсек существенную часть заявок, продав бумаг на 42 млрд руб.: в планы министерства не входит существенное увеличение доли флоатеров в портфеле заимствований.

Среднесрочно риски дальнейшего снижения котировок классических ОФЗ сохраняются; по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам в ожидании повышения ключевой ставки. Напомним, сегодня книгу по двум выпускам соберет Газпром капитал (AAA/AAA) (RUONIA + 130 б.п.). Ожидаем финальную премию на ~10 б.п. ниже.

Корпоративные и экономические события

КАМАЗ – лидер российского рынка грузовиков



Вчера Минпромторг опубликовал оценку продаж на авторынке за 9 месяцев 2023 г. По данным ведомства, продажи новых автомобилей в январе-сентябре составили 905 тыс., из них 718 тыс. пришлось на продажи легковых авто, 71 тыс. — на LCV, 103 тыс. — на грузовики и 13 тыс. — на автобусы. Больше остальных вырос грузовой сегмент — на 85% г/г. Лидерами роста сегмента стали КАМАЗ (доля – 21%) и китайские производители SITRAK, SНACMAN, FAW, доля каждого на рынке — от 5% до 18%.



Наше мнение: по нашим оценкам, по итогам года продажи грузовиков вернутся к докризисной динамике и продолжат расти. Основная причина роста – низкая база 2022 г. Считаем, что по итогам 2023 г. продажи новых грузовых машин вырастут на 41% г/г, а по итогам 2024 г. – на 7%. В следующем году темп роста спроса замедлится, т.к. цены на импортные модели продолжат расти из-за ослабления рубля и повышения ставки утильсбора.



КАМАЗ – главный бенефициар ухода с рынка зарубежных производителей. За последний год компания решила проблемы с локализацией производства и поставками комплектующих, а также запустила испытания беспилотных грузовиков. Ожидаем, что продажи КАМАЗа по итогам года составят 44 тыс. грузовиков, из них 30 тыс. придется на внутренний рынок. Рост рынка в ближайшие два года положительно скажется на финансовых результатах компании.