ПСБ: Сегодня на валютном рынке можно ожидать повышенной волатильности и усиления давления на рубль

Торги четверга курс доллара завершил, впервые с конца марта прошлого года, выше 100 руб. Юань также обновил максимумы с весны прошлого года, по итогам дня преодолев 13,7 руб. Отметим, что ослабление рубля вчера происходило при усилении торговой активности в паре доллара-рубль, - объем торгов американской валютой с поставкой "завтра" достигла 1,08 млрд долл., максимум с 21 сентября. Мы связываем связываем оживление спроса на доллар в конце недели, нарушившее хрупкий баланс на рынке, с двумя конъюнктурными факторами: завершающимися праздниками в КНР, стимулирующими импортеров готовиться к новым сделкам, а также неблагоприятным внешним фоном, выражающимся в заметной коррекции нефтяных котировок.

Сегодня утром доллар и юань продолжают тяготеть к росту. Выход доллара на трехзначные уровни заставляет опасаться локального всплеска волатильности на валютном рынке в условиях затягивания обсуждения властями мер по купированию навеса спроса на валюту, обусловленного активным экономическим ростом, а также ограниченностью предложения валюты со стороны экспортеров, - следствия существенного изменения валютной структуры расчетов за экспорт, с опережающим увеличением доли рубля и дружественных валют по сравнению с импортными операциями. Не исключаем теста долларом зоны 104-106 руб., юанем - отметки в 14 руб.

Мы рассчитываем, что "вылет" курса доллары в трехзначную зону будет недлительным, т.к. побудит власти на принятие мер, способных охладить валютный рынок. Кроме того, ждем уже во второй половине октября и увеличения предложения валюты, с улучшением позиций рубля, на фоне уплаты крупным бизнесом разового налога на сверхдоход и ожидаемого роста сборов нефтегазовых платежей в бюджет на фоне комфортных цен на нефть.