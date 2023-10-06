ПСБ: Котировки ОФЗ окажутся под давлением из-за рубля

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходности ОФЗ вчера технически скорректировались вниз после заметного роста накануне – доходность 5-летних и 10-летних ОФЗ снизилась на 5 б.п. – до 12,34% и 12,0% годовых соответственно. Дополнительную поддержку рынку могло оказать получение средств после погашения в среду выпуска на 150 млрд руб.

Реинвестирование средств от погашения выпуска ОФЗ локально может поддержать котировки госбумаг в ближайшие несколько торговых дней. Однако преодоление парой USDRUB отметки в 100 руб. будет оказывать значительно большее давление на котировки ОФЗ в отсутствии действенных мер со стороны регулятора.

В текущей ситуации вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ выглядит крайне высокой, в результате чего по-прежнему целесообразно удерживать превалирующую долю флоатеров в облигационном портфеле. Вчера Газпром капитал (AAA/AAA) разместил 2 выпуска на 60 млрд. руб., снизив премию к RUONIA на 5 б.п. – до 125 б.п. Среди размещаемых бумаг рекомендуем обратить внимание на «золотые» облигации Группы Селигдар (-/А+), которые позволят снизить риск дальнейшего ослабления рубля по портфелю.