Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи завершает основную сессию в небольшом плюсе

На рынке наблюдалась смешанная динамика, лучше остальных вновь выглядел нефтегазовый сегмент во главе с бумагами ЛУКОЙЛа и Башнефти. Продолжили восходящую динамику бумаги Распадской, сегодня они закрепились выше 50-дневной средней. Уверенно смотрелись также акции Совкомфлота, они вновь преодолели отметку 120 руб. Финансовые секторе всё также смотрится безыдейно. Акции Сбербанка смогли всё же выйти в плюс, а вот бумаги МосБиржи и АФК Системы выглядели явно хуже рынка, завершив день в минусе.

Ожидаем, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов в ближайшее время. Основным риском сейчас выступают потенциальные действия властей, которые будут направлены на стабилизацию ситуации на валютном рынке. По-прежнему отдаём предпочтение нефтегазовым компаниям, даже несмотря на снижение цен на нефть, которые всё ещё остаются высокими, особенно с учётом текущего курса доллара.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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