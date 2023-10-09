ПСБ: Давление на котировки ОФЗ будет сохраняться

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Кривая ОФЗ за прошедшую неделю продолжила рост по всей длине на 11-38 б.п. (12,62% - 3 года, 12,4% - 5 лет, 12,04% - 10 лет). Основная причина снижения котировок бумаг остается прежней – рост ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки из-за ослабления рубля (ключевой фактор инфляционных рисков). В связи с этим долговой рынок продолжает достаточно синхронно двигаться вместе с валютным рынком и парой USDRUB, в частности.

При этом погашение выпуска ОФЗ 25084 на 150 млрд руб. на прошлой неделе и сокращение программы заимствований Минфина рынок госбумаг поддержать не смогли.

На этой неделе ожидаем сохранения давления на котировки классических госбумаг ввиду неудачных попыток уйти ниже психологического уровня в 100 руб. за доллар.

На этом фоне высоким спросом продолжили пользоваться флоатеры – на прошлой неделе разместили выпуски РусГидро (ААА/-) (КС + 120 б.п.), и Газпром капитал (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.). Среди размещаемых бумаг рекомендуем обратить внимание на «золотые» облигации Группы Селигдар (-/А+), а также выпуск Металлоинвест (ААА/–) в юанях, которые позволят захэджировать риск дальнейшего ослабления рубля.