ПСБ: Сегодня на валютном рынке повышенная внутридневная волатильность сохранится

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу волатильность на валютном рынке несколько повысилась, по по итогам торговой сессии курсы ключевых валют в паре с рублем существенно не изменились: доллар завершил первую неделю октября на уровне 100,41 руб., юань - 13,72 руб. Сдержало развитие ослабления рубля в последний день пятницы заметное увеличение предложения валют в первой половине дня, - доллар на этом фоне даже кратковременно уходил ниже отметки в 100 руб., но к концу дня все потери отыграл.

Сегодня утром доллар продолжает оставаться у уровней пятничного закрытия, юань - чуть дорожает к рублю, отыгрывая укрепление позиций к доллару после завершения длинных китайских выходных. В начале недели вероятно сохранение повышенной внутридневной волатильности на валютном рынке, но сильного ослабления рубля по итогам сегодняшних торгов можем и не увидеть.

Хотя дефицит валюты по-прежнему сохраняется, причем после праздников в КНР вполне логично ожидать всплеска спроса на валюту, выход доллара в трехзначную зону дает основания ожидать повышенной активности экспортеров. Кроме того, дополнительную поддержку рубль может получить и от уверенного отскока нефтяных котировок, вызванного резким обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Целевым по доллару на сегодня видим диапазон 99-101,5 руб. Полагаем, что как минимум в первой половине дня доллар будет вновь стараться вернуться "под" уровень 100 руб. Но склонны все же ждать возврата американской валюты в верхнюю часть диапазона к закрытию торгов.