ПСБ: Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи протестирует отметку 3200 пунктов

На фоне отскока цен на нефть из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке и слабого рубля, сегодня снова отдаём предпочтение бумагам нефтегазовых компаний

Облигации Давление на котировки ОФЗ будет сохраняться

В фокусе

Нефть: идем на $100?

Цены на нефть Brent прервали снижение прошлой недели и открылись с гэпом вверх, ближайший фьючерс прибавляет 3%. Эскалация тлеющего конфликта между Израилем и Палестиной повышает вероятность вовлечения других стран Ближнего Востока, и в случае его затягивания может сказаться на мировых поставках нефти. Также на этом фоне под вопросом могут быть теперь и планы Саудовской Аравии по возврату к увеличению добычи нефти в рамках стабилизации отношений с США. Цены на нефть пока краткосрочно получают неплохой импульс к росту, и, вероятно, на этой неделе новости с Ближнего Востока будут определяющими. Традиционные отчеты по рынку нефти от флагманов МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, ожидаемые на неделе, будут малоинтересны, так как не будут содержать оценку текущей геополитической ситуации. Ждем в ближайшее время возврата котировок Brent в зону $90-100/барр. и соответствующей реакции в нефтяных фишках на Мосбирже. Наши фавориты - ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на максимальном значении с 12 сентября, - выше отметки 3150 пунктов. Объёмы торгов выросли впервые за четыре торговые сессии, составив по итогам дня 51,8 млрд рублей. Впрочем, они всё ещё остаются пониженными. На рынке вновь наблюдалась смешанная динамика, однако большинство бумаг показали плюс по итогам дня. Почти все акции в нефтегазовом сегменте подросли, но они в большинстве своём не смогли опередить рынок. Сильнее индекса прибавили лишь акции Газпром нефти и ЛУКОЙЛа. Лидерами стали бумаги Башнефти. «Префы» компании обновили максимумы после дивидендной отсечки. Основная причина, это возвращение механизма топливного демпфера. Порадовали инвесторов бумаги ВТБ, а также Сбербанка, которые переписали пики с 7 сентября. Заметно прибавили также акции из сегмента горной добычи и металлургии. Сильнее остальных здесь выросли бумаги угледобытчиков и ТМК. Протестировали 50-дневную среднюю акции ММК, бумаги НЛМК предприняли попытки переписать локальные максимумы. В то же время в минусе завершили торги акции Северстали. Из прочих бумаг отметим акции ФосАгро, которые подорожали на 4,6% без значимых новостей. Вероятно, инвесторы ожидают, что акционеры согласятся выплатить промежуточные дивиденды.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи протестирует отметку 3200 пунктов. На фоне отскока цен на нефть из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке и слабого рубля, сегодня снова отдаём предпочтение бумагам нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут быть также акции TCS Group, Совкомфлота и Полюса.

Российский рынок облигации

Кривая ОФЗ за прошедшую неделю продолжила рост по всей длине на 11-38 б.п. (12,62% - 3 года, 12,4% - 5 лет, 12,04% - 10 лет). Основная причина снижения котировок бумаг остается прежней – рост ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки из-за ослабления рубля (ключевой фактор инфляционных рисков). В связи с этим долговой рынок продолжает достаточно синхронно двигаться вместе с валютным рынком и парой USDRUB, в частности.

При этом погашение выпуска ОФЗ 25084 на 150 млрд руб. на прошлой неделе и сокращение программы заимствований Минфина рынок госбумаг поддержать не смогли.

На этой неделе ожидаем сохранения давления на котировки классических госбумаг ввиду неудачных попыток уйти ниже психологического уровня в 100 руб. за доллар.

На этом фоне высоким спросом продолжили пользоваться флоатеры – на прошлой неделе разместили выпуски РусГидро (ААА/-) (КС + 120 б.п.), и Газпром капитал (AAA/AAA) (RUONIA + 125 б.п.). Среди размещаемых бумаг рекомендуем обратить внимание на «золотые» облигации Группы Селигдар (-/А+), а также выпуск Металлоинвест (ААА/–) в юанях, которые позволят захеджировать риск дальнейшего ослабления рубля.

Корпоративные и экономические события

Президенты РФ, Узбекистана и Казахстана дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан

Президенты России, Казахстана, Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан. Путин в ходе церемонии отметил: "Это крупнейший трехсторонний энергетический проект, для реализации которого используется газопровод "Средняя Азия - Центр", построенный еще в 60-е годы, по которому Узбекистан снабжал газом сразу восемь союзных республик. Сейчас он начинает работу в реверсе и будет обеспечивать растующую экономику Узбекистана и отчасти Казахстана. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов".

Наше мнение: объемы поставок пока скромные (до 3 млрд куб.м в год), но это хороший шаг на пути диверсификации поставок Газпрома в условиях потери европейского рынка сбыта. В перспективе нескольких лет и по мере создания необходимой инфраструктуры мы полагаем, что Газпром сможет нарастить поставки в 5-7 раз, до 15-20 куб.м в год. Центральная Азия имеет довольно сильное и растущее внутреннее потребление газа, что давит на выполнение контрактных обязательств по поставкам газа в Китай. Для акций Газпрома в моменте эта новость не будет ключевой, но может сыграть роль в оценке на долгосрочную перспективу. Наш целевой уровень по акциям Газпрома - 190 руб./акцию, потенциал роста - 14%.