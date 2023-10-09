Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 октября: 5 878,3901 руб/1 г золота и 68,2700/1 г серебра ЦБ РФ с 7 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 878,3901 руб.

1 грамм серебра - 68,2700 руб.

1 грамм платины - 2 791,4600 руб.

1 грамм палладия - 3 738,1101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,2699 р. (0,85%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6400 р. (0,95%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,4101 р. (0,34%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,7799 р. (0,90%) . dims

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