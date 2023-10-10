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ПСБ: Российский рынок акций растет вслед за котировками нефти

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Индекс МосБиржи сегодня прибавлял 1%, поднявшись к отметке 3175 пунктов. Поддержку оказал нефтяной рынок, где котировки Brent росли на 4,5% и достигли отметки 88 долл./барр. При этом пара доллар-рубль находилась около отметки 100 руб.

Спросом пользовались акции компаний нефтегазового сектора на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти, что при слабом рубле формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем.

В финансовом секторе росли акции Сбербанка и ВТБ на ожиданиях, рекордной прибыли за 2023 год. Акции Банка Санкт-Петербург упали из-за дивидендной отсечки.

В секторе металлургии лучше рынка выглядели бумаги золотодобывающих компаний, чему способствовал рост цен на золото, который произошел на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Во внутренних секторах отметим рост расписок Fix Price на новостях о планах компании провести редомициляцию с Кипра в Казахстан.

Индекс МосБиржи завтра может продолжить рост и подняться к отметке 3200 пунктов благодаря спросу на акции компаний нефтегазового сектора в условиях подъема цен на нефть.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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