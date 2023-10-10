ПСБ: Откат пары USDRUB от локальных максимумов временно поддержит котировки ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Рынок ОФЗ вчера не отреагировал на достаточно резкое укрепление рубля во второй половине дня – доходности госбумаг выросли на 1-4 б.п. (12,71% - годовые ОФЗ, 12,09% - 10-летние), продолжив восходящий тренд. Учитывая, что вчерашний день был нетипичный (закончились недельные выходные в КНР), инвесторы, вероятно, решили дождаться формирования более четкого сигнала на валютном рынке.

Закрепления рубля ниже отметки 100 руб./долл. поддержит котировки ОФЗ. Вместе с тем, пока рассматриваем данное движение лишь в качестве коррекционного после сильного роста доллара и доходностей госбумаг. Стратегически не меняем свой взгляд на облигации, отдавая предпочтение флоатерам (ОФЗ и корпоративным бумагам) (более 50% портфеля), а также замещающим облигациям и облигациям в юанях и золоте (~30% портфеля). Около 10%-20% портфеля можно аллоцировать на короткие корпоративные облигации с фиксированным купоном.