ПСБ: Повышенная активность экспортеров может оказать поддержку рублю и во вторник

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера волатильность на валютном рынке, как мы и опасались, продолжила повышаться - размах внутридневных колебаний курса доллара превысил 3,5 руб. при росте объема торгов парой доллар-рубль с поставкой "завтра" до 1,37 млрд, максимума с середины сентября. Взлет торговых оборотов мы связываем с завершением праздников в КНР и эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, способствовавшая увеличению активность как участников внешнеторговой деятельности, так и спекулятивных игроков. Однако отметим, что изменилась их внутридневная структура - в первой половине дня доллар взлетал к отметке 102,3 руб., обновив пики года при сдержанных объемах, а во втором половине дня, под воздействием крупных объемов предложения начал откатываться, и даже локально уходил ниже 99 руб., потеряв к закрытию чуть более рубля и завершив день у отметки 99,32 руб. Чуть менее одного процента потерял юань, откатившись к 13,585 руб.

Сегодня утром ключевые валюты пытаются отыграть часть вчерашних потерь, что выглядит с технической точки зрения не очень убедительно. Склонны ждать некоторого снижения волатильности и несколько смещаем целевые диапазоны вниз: ждем, что доллар сегодня преимущественно торговаться под трехзначных уровнем, в зоне 98,5-100 руб., юань - в 13,4-13,7 руб. Хотя новых вводных пока нет, склонны рассчитывать на сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров. Если крупные объемы на продажу, как вчера, поступят во второй половине торгов, рубль может укрепиться и по итогам сегодняшнего дня.