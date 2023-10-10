ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов

Основным риском для рынка акций сейчас выступает сильное укрепление рубля, которое, вероятно, приведёт к распродажам в акциях экспортёров. Ключевое события сегодняшнего дня – публикация финансовых результатов Сбербанка за сентябрь

Облигации Откат пары USDRUB от локальных максимумов временно поддержит котировки ОФЗ



В фокусе

Девелоперы могут представить сильные результаты по итогам 3 квартала на фоне высокого спроса на новостройки



Рекордный объем продаж новостроек в Москве и Подмосковье позволил работающим в регионе девелоперам практически вдвое увеличить квартальную выручку - до 754 миллиардов рублей, сообщила компания Циан.

В третьем квартале 2023 года было заключено 53 тысячи сделок на рынке новостроек московского региона. Квартальный показатель уступает лишь концу 2020 года, а результат сентября стал рекордным для рынка (21 тысяча ДДУ), - говорится в сообщении компании.

Отметим, что резкий подъем ключевой ставки в августе сформировал ожидания по повышению ипотечных ставок и привел к ажиотажу на рынке новостроек. Допускаем, что спрос на первичном рынке недвижимости может умеренно ослабнуть в 4 квартале на фоне увеличения ипотечных ставок из-за сокращения субсидии кредитным организациям на 0,5 процентного пункта в рамках льготных ипотечных программ.

Таким образом, результаты девелоперов могут оказаться сильными по итогам 3 квартала, а сектор строительных компаний на МосБирже выглядеть лучше рынка. Осенью потенциальные покупатели могут отдать предпочтение новостройкам, а не квартирам на вторичном рынке, где ипотечные ставки не субсидируются. В секторе отметим акции Самолета, который является самым быстрорастущим девелопером, а также осуществляет программу обратного выкупа акций до 10 млрд руб. до конца 2023 года. Наша целевая цена для акций Самолета – 5300 руб./акцию.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в понедельник продолжил расти, завершив торги на отметке 3175 пунктов. Объёмы торгов подросли, составив по итогам дня 64,2 млрд руб. На рынке продолжает сохраняться смешанная динамика. За исключением сегментов транспортных компаний и девелоперов, все остальные сектора смотрелись неплохо. Разнонаправленную динамику продемонстрировали бумаги из нефтегазового сегмента. Акции Роснефти показали самый сильный дневной рост с 13 июня, подорожав за день на 3,4%, сумев подняться выше 50-денвной средней. Более 2% прибавили также бумаги НОВАТЭКа, Газпром нефти и обыкновенные акции Башнефти. В минусе оказались бумаги Сургутнефтегаза на фоне стремительного укрепления рубля, пара доллар-рубль завершила день ниже 100 руб. Довольно сильно просели также «префы» Башнефти, которые ранее были в лидерах роста. В финансовом секторе продолжили дорожать бумаги ВТБ, Сбербанка и TCS Group, а вот акции МосБиржи выглядели безыдейно. Среди представителей сегмента горной добычи и металлургии отметим бумаги золотодобытчиков, которые пользовались спросом на фоне роста цен на золото. Особенно сильно выросли акции Полиметалла, совсем недавно они за восемь дней потеряли 8,8%. В то же время в минусе оказались бумаги НЛМК, ММК, Мечела и Распадской, которые в последнее время смотрелись лучше рынка.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Основным риском для рынка акций сейчас выступает сильное укрепление рубля, которое, вероятно, приведёт к распродажам в акциях экспортёров. В меньшей степени это касается нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть.

Ключевое событие сегодняшнего дня – публикация финансовых результатов Сбербанка за сентябрь. Инвесторов интересует влияние повышение ставки на прибыль банка. В случае, если негативного сюрприза там не будет, подъём бумаг Сбербанка может продолжиться. Кроме этого, сегодня последний день для получения дивидендов от Татнефти. Учитывая текущие цены на нефть и слабый рубль, мы считаем, что бумаги компании смогут быстро закрыть дивидендный гэп.

Российский рынок облигации

Рынок ОФЗ вчера не отреагировал на достаточно резкое укрепление рубля во второй половине дня – доходности госбумаг выросли на 1-4 б.п. (12,71% - годовые ОФЗ, 12,09% - 10-летние), продолжив восходящий тренд. Учитывая, что вчерашний день был нетипичный (закончились недельные выходные в КНР), инвесторы, вероятно, решили дождаться формирования более четкого сигнала на валютном рынке.

Закрепления рубля ниже отметки 100 руб./долл. поддержит котировки ОФЗ. Вместе с тем, пока рассматриваем данное движение лишь в качестве коррекционного после сильного роста доллара и доходностей госбумаг. Стратегически не меняем свой взгляд на облигации, отдавая предпочтение флоатерам (ОФЗ и корпоративным бумагам) (более 50% портфеля), а также замещающим облигациям и облигациям в юанях и золоте (~30% портфеля). Около 10%-20% портфеля можно аллоцировать на короткие корпоративные облигации с фиксированным купоном.

Корпоративные и экономические события

Fix Price планирует редомициляцию с Кипра в Казахстан



Ритейлер Fix Price может сменить юрисдикцию с Кипра на Казахстан, говорится в сообщении ритейлера.

Этот вопрос может быть одобрен на внеочередном собрании акционеров 9 ноября. Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже после завершения процесса редомициляции.



Наше мнение: бумаги в моменте росли более, чем на 6%, отыгрывая эту новость. Редомициляция в российскую юрисдикцию - позитивный момент, позволяющий компании вернуться в перспективе к выплатам дивидендов. У Fix Price привлекательная бизнес-модель, но ослабление рубля может оказать некоторое давление на рентабельность, поэтому результаты в этом году ожидаются сдержанными.



Детский мир запускает обратный выкуп бумаг через Мосбиржу



В дополнение к обязательной оферте компания начинает обратный выкуп акций через биржу с сохранением цены (71,5 руб./бумагу) в режиме торгов "Выкуп: адресные заявки" с 9 октября по 3 ноября 2023 года.



Наше мнение: напомним, что это дополнение к обязательному предложению по выкупу, объявленному 5 октября. Акции компании в моменте реагировали ростом более, чем на 7%, затем темпы скорректировались до 4%. Детский мир выкупает бумаги вследствие трансформации в частную компанию, о чем было объявлено в ноябре 2022 г.