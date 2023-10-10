ПСБ: Индекс МосБиржи в понедельник продолжил расти, завершив торги на отметке 3175 пунктов

Объёмы торгов подросли, составив по итогам дня 64,2 млрд руб. На рынке продолжает сохраняться смешанная динамика. За исключением сегментов транспортных компаний и девелоперов, все остальные сектора смотрелись неплохо. Разнонаправленную динамику продемонстрировали бумаги из нефтегазового сегмента. Акции Роснефти показали самый сильный дневной рост с 13 июня, подорожав за день на 3,4%, сумев подняться выше 50-дневной средней. Более 2% прибавили также бумаги НОВАТЭКа, Газпром нефти и обыкновенные акции Башнефти.

В минусе оказались бумаги Сургутнефтегаза на фоне стремительного укрепления рубля, пара доллар-рубль завершила день ниже 100 руб. Довольно сильно просели также «префы» Башнефти, которые ранее были в лидерах роста. В финансовом секторе продолжили дорожать бумаги ВТБ, Сбербанка и TCS Group, а вот акции МосБиржи выглядели безыдейно. Среди представителей сегмента горной добычи и металлургии отметим бумаги золотодобытчиков, которые пользовались спросом на фоне роста цен на золото. Особенно сильно выросли акции Полиметалла, совсем недавно они за восемь дней потеряли 8,8%. В то же время в минусе оказались бумаги НЛМК, ММК, Мечела и Распадской, которые в последнее время смотрелись лучше рынка.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Основным риском для рынка акций сейчас выступает сильное укрепление рубля, которое, вероятно, приведёт к распродажам в акциях экспортёров. В меньшей степени это касается нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть.