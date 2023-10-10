Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 октября: 5 929,7002 руб/1 г золота и 68,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 10 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 929,7002 руб.

1 грамм серебра - 68,8100 руб.

1 грамм платины - 2 796,0400 руб.

1 грамм палладия - 3 734,5701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,3099 р. (0,87%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (0,79%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5800 р. (0,16%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5401 р. (0,09%) . dims

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