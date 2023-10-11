ПСБ: Российский рынок акций находится на уровне предыдущего дня

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Российский рынок акций после утренних продаж во второй половине дня перешел к восстановлению на фоне ослабления рубля. Индекс МосБиржи прибавлял 0,1%, поднявшись выше отметки 3175 пунктов. Пара доллар-рубль вновь поднялась выше 100 руб., что способствовало увеличению интереса к акциям экспортеров. Котировки нефти Brent корректировались на 1% после вчерашнего сильного подъема из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке.

В нефтегазовом секторе была разнонаправленная динамика: корректировались вчерашние лидеры роста - Роснефть, ЛУКОЙЛ, продолжили расти акции Татнефти, которые сегодня торгуются с дивидендами последний день.

В финансовом секторе умеренно снизились акции Сбербанка, который представил ожидаемо сильные результаты по РСБУ: за 9 месяцев чистая прибыль банка составила 1,13 трлн руб.

В потребительском секторе корректировались расписки Fix Price после вчерашнего сильного подъема на фоне новостей о планах компании провести редомициляцию с Кипра в Казахстан.

Индекс МосБиржи завтра может продолжить попытки подняться к отметке 3200 пунктов чему будет способствовать спрос на акции экспортеров на фоне роста курса иностранной валюты по отношению к рублю.