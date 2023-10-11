ПСБ: Комментарии ЦБ способствовали дальнейшему росту кривой ОФЗ

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Доходности ОФЗ вчера продолжили рост – доходность 5-летних бумаг выросла на 8 б.п. – до 12,41% годовых, 10-летних – на 6 б.п.

Ключевым фактором стали комментарии регулятора: зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в следующем году и, возможно, ее придется усилить. Ожидаем, что ЦБ в конце октября повысит ставку еще на 100 б.п. – до 14% годовых, что еще не в полной мере учтено в доходностях ОФЗ.

Валютный рынок также не смог оказать поддержку госбумагам – пара USDRUB вернулась выше психологической отметки 100 руб. после краткосрочного укрепления.

Дополнительным фактором давления на котировки госбумаг станет сегодняшний аукцион по 9-летним классическим ОФЗ. Также Минфин предложит 10-летний выпуск ОФЗ-ИН.

В целом, мы по-прежнему не видим факторов поддержки для классических ОФЗ; отдаем предпочтение флоатерам и валютным облигациям (в т.ч. замещающим).