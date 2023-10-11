ПСБ: Индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3150-3200 пунктов

Предпочтение отдаём бумагам Газпрома, Магнита, а также нефтяных компаний

Облигации Комментарии ЦБ способствовали дальнейшему росту кривой ОФЗ



В фокусе

Рубль и риски на финансовых рынках. Обзор за сентябрь



ЦБ представил отчет по валютному рынку. Ключевые тезисы:



• Ослабление рубля в сентябре к доллару замедлилось до 1,5% против 5,4% в августе на фоне повышения ключевой ставки до 13%, а также роста продаж валютной выручки экспортёрами до $9,2 млрд против $7,2 млрд в августе.



• Рост предложения валюты был компенсирован повышенным спросом на нее из-за погашения суверенного выпуска еврооблигаций в рублях ($2,5 млрд пришлось на российских резидентов). Для балансировки рынка ЦБ РФ временно увеличивал валютные интервенции на рынке.



Отдельно ЦБ раскрыл структуру операций на внебиржевом и биржевом валютном рынке:



• В августе 89% предложения валюты обеспечивали иностранные нефинансовые компании, в т.ч. в рамках оплаты российского экспорта в рублях (в январе доля составляла 24%).



• Основные покупатели валюты – иностранные банки из дружественных стран, которые, вероятно, получают рубли в результате расчетов за импорт и рублевого оттока капитала.



• Причиной ослабления рубля в июле-августе стал переход российских нефинансовых компаний от нетто-продаж к нетто-покупкам валюты (возможно, вследствие возросшего импорта).



В октябре-ноябре валютный рынок может прийти к балансу за счет дальнейшего роста поступлений валютной выручки, отсутствия крупных погашений валютных облигаций в рублях, а также торможения роста импорта из-за повышения ставки и охлаждения спроса. Ожидаем стабилизацию рубля на уровне 95–100 руб./долл.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи во вторник продолжил восходящую динамику, показав символический плюс по итогам дня. Объёмы торгов сократились, составив в итоге 50,3 млрд руб. Неплохой результат показали внутренние сектора, в то же время акции экспортёров в большинстве своём выглядели безыдейно из-за повышенной волатильности на валютном рынке. В потребсекторе отметим акции Русагро, которые продолжили активно дорожать, прибавив за два дня почти 9%. Ускорили подъём бумаги Магнита на новостях о том, что компания начинает второй раунд обратного выкупа о нерезидентов. Учитывая данное событие, а также ожидаемую нами публикацию операционных результатов в конце октября, мы считаем акции Магнита интересными для покупки на данный момент. Лучше рынка были бумаги ИТ компаний. Исключением стали акции Софтлайн, которые оказались в минусе. В то же время лидерами стали бумаги ЦИАН, которые прибавили более 3% после довольно ощутимой коррекции. Все акции, входящие в отраслевой индекс строительных компаний, показали уверенный плюс. Самая заметная динамика была у акций ПИК. Вчера они подросли на 4,4%, сумев обновить локальные пики. Среди акций экспортёров отметим «префы» Башнефти, которые смогли закрыть дивидендный гэп за 69 торговых дней. На годовых максимумах завершили день акции Татнефти, вчера был последний день для получения дивидендов. В то же время ключевые бумаги сегмента оказались в небольшом минусе. Лучший результат в секторе горной добычи и металлургии продемонстрировали акции Мечела и АЛРОСА, под выраженным давлением были бумаги НЛМК и золотодобытчиков.

Ожидаем, что индекс МосБиржи будет сегодня консолидироваться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Поддержкой может выступить рост цен на газ в Европе, на фоне чего можно ожидать роста акций Газпрома. В то же время, опасения, связанные с курсом доллара, будут снижать спрос на акции экспортёров. Сегодня отдаём предпочтение бумагам Газпрома и Магнита. В то же время акции нефтяных компаний всё ещё остаются хорошим выбором, так как высокие цены на нефть будут препятствовать их снижению.



Российский рынок облигации

Доходности ОФЗ вчера продолжили рост – доходность 5-летних бумаг выросла на 8 б.п. – до 12,41% годовых, 10-летних – на 6 б.п.

Ключевым фактором стали комментарии регулятора: зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банку России для возврата инфляции к таргету придется поддерживать жесткость денежно-кредитной политики в следующем году и, возможно, ее придется усилить. Ожидаем, что ЦБ в конце октября повысит ставку еще на 100 б.п. – до 14% годовых, что еще не в полной мере учтено в доходностях ОФЗ.

Валютный рынок также не смог оказать поддержку госбумагам – пара USDRUB вернулась выше психологической отметки 100 руб. после краткосрочного укрепления.

Дополнительным фактором давления на котировки госбумаг станет сегодняшний аукцион по 9-летним классическим ОФЗ. Также Минфин предложит 10-летний выпуск ОФЗ-ИН.

В целом, мы по-прежнему не видим факторов поддержки для классических ОФЗ; отдаем предпочтение флоатерам и валютным облигациям (в т.ч. замещающим).



Корпоративные и экономические события



Стабильно позитивные результаты Сбера



Сбербанк получил прибыль за 9 месяцев 2023 г. – 1,1 трлн руб. (+21% относительно 9 мес. 2021 г.), за сентябрь – 130 млрд руб. (после рекорда августа в 141 млрд руб.).



• Основной доход (ЧКД+ЧПД) в сентябре остался на уровне августа: 272 млрд руб., -0,6% м/м.

• Операционный доход: -18% м/м, скорее всего, за счет отрицательной переоценки ценных бумаг. Кроме того, на опердоход повлияло снижение валютной переоценки (в сентябре курс рубля ослаб на 1,5% против 5,4% в августе), которая зеркально отразилась на снижении объема сформированных резервов по валютным кредитам.

• Объем резервирования в сентябре снизился в 2,3 раза – до 39 млрд руб.



Сбербанк демонстрирует высокие темпы кредитования и формирует устойчивую базу для прибыли следующего года.



• Рост кредитного портфеля ЮЛ ускорился до 2,6% против 1,4% в августе.

• В сегменте ФЛ рекорды продолжает показывать ипотека из-за ожиданий дальнейшего ужесточения льготных программ: 4,7% против 3,8% в августе.

• Портфель необеспеченных кредитов отреагировал на повышение ставок – прирост замедлился до 1,7% против 3% в августе.



Наше мнение: учитывая фактор роста резервирования к концу года, месячная прибыль Сбербанка может составить 100–120 млрд руб. в октябре-декабре и ~1,5 трлн руб. за весь 2023 год.

Сохраняем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 месяцев на уровне 320 руб. Потенциал роста – 21%, ожидаемая дивидендная доходность ~12%. Рекомендация – "покупать".



Магнит запускает второй раунд buyback для инвесторов-нерезидентов, готов выкупить до 7,9% акций



Магнит объявил о запуске второго раунда выкупа акций, направленного на инвесторов-нерезидентов. Согласно сообщению, ритейлер готов выкупить до 7,9%, или 8 млн 023 тыс. 740 акций. Цена за акцию останется той же, что и при реализации первого раунда buyback, - 2 215 рублей за бумагу. Бумаги планирует выкупать ООО "Магнит Альянс", при этом отмечается, что размер тендерного предложения не будет увеличен даже при превышении спроса со стороны акционеров.



Наше мнение: Магнит продолжает выкупать акции у нерезидентов с дисконтом - порядка 40% на вчерашнее закрытие основной сессии. На вечерней сессии акции отреагировали резким ростом на ~4% на эту новость. В прошлый обратный выкуп Магнит выкупил 21,9 млн акций. Новость позитивна для Магнита. Как мы писали ранее, если выкупленные в рамках buyback бумаги будут погашены, то акции Магнита получат еще больший импульс к росту, так как увеличится прибыль на 1 акцию и потенциальные дивиденды. Также нельзя исключать и варианты проведения новых сделок слияния и поглощения, чтобы усилиться в регионах, конкурируя с Х5, или же продажи стратегическому инвестору. Положительно смотрим на Магнит и рекомендуем к покупке с таргетом 6800 руб.