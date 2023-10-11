Комментарии Курсы валют ЦБ РФ на 11 октября: 99,9349 руб/доллар США и 105,6864 руб/евро ЦБ РФ с 11 октября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 99,9349 руб.

1 евро - 105,6864 руб.

10 китайских юаней - 136,8210 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,4249 р. (1,41%) . Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,3458 р. (1,26%) . Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,1050 р. (1,52%) . dims

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