ПСБ: Не исключено, что доллар сегодня может попытаться опуститься к отметке 95 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера поздно вечером президент РФ В. Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Обязательство по продаже валютной выручки на внутреннем рынке вводится сроком на полгода - ряд ведущих экспортеров, список которых утвержден, будет обязан зачислять поступающую валюту на счет в уполномоченных банках и осуществлять ее продажу на внутреннем валютном рынке. Размеры и в сроки реализации поступающей на счета валюты правительство установит в течение суток. Мониторинг этих операций будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу.

Долгожданное решение властей по ужесточению мер валютного контроля, как мы рассчитываем, позволит устранить сформировавшийся навес спроса над предложением валюты, - следствие искажения валютной структуры платежного баланса, вызванное в свою очередь, ростом экспортных расчетов в рублях при большей доле валютных расчетов за импорт и оттока капитала. И, в сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце, дают нам основания понизить прогнозный ориентир по курсу доллара на конец месяца с 95-100 руб. до 90-95 руб.

Утром курс доллара активно отыгрывает перспективы скорого увеличения предложения валюты, откатившись к уровню 97 руб. Высокая волатильность на валютном рынке в течение дня останется высокой. Сегодня видим целевым диапазоном по доллару зону 95-98,5 руб., не исключаем локального теста нижней его границы внутри дня.