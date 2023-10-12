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ПСБ: Индекс МосБиржи во время основной сессии обновил локальный максимум, однако по итогам дня оказался в минусе после введения новых мер, направленных на стабилизацию ситуации на валютном рынке

Объёмы торгов акциями резко выросли, составив 98,6 млрд руб., - максимальное значение с 20 сентября. В целом, на протяжение всего вчерашнего дня наблюдалась смешанная динамика бумаг. После утренней просадки индекс смог восстановить потери за счёт ощутимого роста бумаг ЛУКОЙЛа, которые вчера поднимались выше 7000 руб. Ситуация сильно изменилась во время вечерней сессии, когда появились сообщения о том, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже части валютной выручки крупными экспортёрами. На этом фоне рубль начал резко укрепляться, а рынок акций ушёл в минус. Вполне очевидно, что сильнее остальных упали бумаги экспортёров.

В случае с акциями нефтегазовыми компаниями поддержкой выступали высокие цены на нефть, поэтому они выглядели немного лучше, чем бумаги из сегмента горной добычи и металлургии. Наибольшие потери понесли акции Татнефти из-за дивидендной отсечки. Сопоставимую динамику показали бумаги Сургутнефтегаза, которые наиболее чувствительны к колебаниям валютного курса. В небольшом плюсе смогли завершить день лишь бумаги Транснефти и ЛУКОЙЛа. Что касается сегмента горной добычи и металлургии, то здесь подорожали только акции Полиметалла. Прибавили также бумаги ТМК, но это связано с тем, что они не торгуются на вечерней сессии. Наибольшие потери понесли акции НЛМК, которые уже в течение двух последних дней выглядели достаточно слабо. Ощутимо просели также бумаги Селигдара, обыкновенные акции Мечела, ММК и РУСАЛа.

По нашим оценкам, индекс МосБиржи окажется ниже отметки 3100 пунктов, впервые с 28 сентября. Аутсайдерами могут стать акции из сектора горной добычи и металлургии, под давлением также будут бумаги нефтегазовых компаний. Вполне вероятно, что волна распродаж захлестнёт и внутренние сектора. Однако, если эффект от новых мер будет достаточно для стабилизации курса валют, ожидания по дальнейшим действиям ЦБ могут смягчиться, что позитивно скажется на акциях внутренних секторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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