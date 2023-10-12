ПСБ: Решение об обязательной продаже валютной выручки поддержит рынок ОФЗ
Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Доходности коротких и среднесрочных бумаг вчера снизились на 15-19 б.п., отыгрывая указ президента РФ о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 3 б.п. – до 12,12% годовых.
Отметим, что инвесторы уже давно ждали дополнительные меры поддержки валютного рынка, который является основным источником проинфляционных рисков из-за ослабления рубля. Видим потенциал для возврата рубля в зону 90-95 руб./долл., что снизит ожидания по масштабу повышения ключевой ставки. Мы не меняем прогноз по повышению ключевой ставки: +100 б.п. до конца года, учитывая сохраняющиеся инфляционные риски и пока слабое торможение кредитной активности.
Локально видим потенциал для снижения доходности среднесрочных и длинных ОФЗ на уровне 10-20 б.п.
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