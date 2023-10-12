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Курсы валют ЦБ РФ на 12 октября: 99,9808 руб/доллар США и 105,9544 руб/евро

ЦБ РФ с 12 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 99,9808 руб.
  • 1 евро - 105,9544 руб.
  • 10 китайских юаней - 136,9820 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0459 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2680 р. (0,25%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1610 р. (0,12%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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