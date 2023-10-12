Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 октября: 5 969,2402 руб/1 г золота и 69,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 969,2402 руб.

1 грамм серебра - 69,8000 руб.

1 грамм платины - 2 848,0100 руб.

1 грамм палладия - 3 629,1201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,6902 р. (0,67%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,35%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5901 р. (0,73%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,9701 р. (0,22%) . dims

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