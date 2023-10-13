Комментарии

ПСБ: Потенциал снижения доходности длинных ОФЗ пока сохраняется

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки ОФЗ вчера продолжили отыгрывать укрепление рубля на введении обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров – кривая по итогам торгов снизилась на 8-9 б.п. по всей длине (12,32% - 3 года, 12,03% - 10 лет).

До конца месяца потенциал укрепления рубля на налоговом периоде сохраняется – ожидаем снижения доходности 10-летних ОФЗ еще на 10-15 б.п. (под уровень 12% годовых).

При этом доходность коротких бумаг пока не учитывает высоко вероятное повышение ключевой ставки в октябре (ждем +100 б.п. до конца года), в результате чего инверсия кривой госбумаг увеличится. Так, в сентябре рост цен существенно ускорился (0,87 м/м, против 0,28% м/м в августе) и обновил максимумы с января текущего года. Наш прогноз инфляции на конец года повышен (с 6,4% г/г до 7% г/г).

Несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры для длинных классических ОФЗ, пока не рекомендуем менять диспозицию в портфеле с превалирующей долей флоутеров, так как цикл повышения ключевой ставки пока не завершен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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