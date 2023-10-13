ПСБ: Рассчитываем, что доллар завершит неделю в диапазоне 95-97 руб.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Четверг курсы ключевых валют завершили заметным снижением, отступив на уровни конца сентября: доллар завершил день у отметки 97,42 руб., юань откатился к 13,3 руб. Валютный рынок утром активно отыгрывал решение о введении обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортеров, способное в скором времени привести к увеличению предложения и укрепить позиции рубля. Однако в дальнейшем курсы валют перешли к плавному повышению - пока навес спроса над предложением валюты по-прежнему сохраняется, кроме того, резкая утренняя переоценка доллара и юаня "вниз" локально создала возможности для краткосрочных игроков сыграть в "отскок". Локально поддержало спекулятивный спрос и отсутствие дополнительных подробностей принятого решения, в частности, списка компаний, продажи валюты которых будут регулироваться, и нормативных уровней и сроков продажи.

Объемы торгов вчера, что вполне естественно, также выросли - парой доллар-рубль с поставкой "завтра" наторговали на 1,5 млрд долл., это максимум с 14 сентября. Объемы торгов в юане выросли до максимумов с середины августа, периода повышенной волатильности, обусловленной резким повышением ключевой ставки и первых проявлений озабоченности властей ситуацией с курсом рубля.

Сегодня доллар умеренно подрастает, пытаясь на малоликвидном утреннем рынке инерционно вернуться к отметке 98 руб. Мы склонны ждать некоторого снижения волатильности на валютном рынке в последний день недели и возобновления отката американской валюты, ввиду превалирующих рисков укрепления рубля, с переходом в нижнюю часть нашего текущего целевого диапазона 95-98,5 руб.