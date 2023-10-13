ПСБ: Индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов

На наш взгляд, инвесторы готовы покупать просевшие бумаги, однако вероятность возврата индекса к годовым пикам на данный момент мала

Облигации Потенциал снижения доходности длинных ОФЗ пока сохраняется

В фокусе

Инфляция требует дальнейшего повышения ставки



В сентябре инфляция оказалась выше ожиданий: 6% г/г против 5,7-5,8% г/г. Такое отклонение подтверждает наши выводы о смещении инфляционного тренда к верхней границе прогноза ЦБ РФ 6–7% на конец года.



• Драйвером ускорения инфляции стал неожиданно сильный для сентября рост цен на продукты питания.

• Рост цен на непродовольственные товары был более сильным, но предсказуемым из-за курса рубля и роста цен на бензин.

• Инфляция в услугах также усилилась. ​ ​



Важным негативом остается дальнейшее усиление базовой инфляции, рост которой уже 4-й месяц подряд обновляет максимумы с апреля 2022 г. Сезонно очищенная базовая инфляция в годовом измерении закрепилась выше 10% и указывает на устойчивый рост цен значительно выше таргета ЦБ.



Проинфляционные риски не снижаются. Мы повышаем прогноз инфляции на конец года с 6,4 до 7%.



Считаем, что ЦБ РФ продолжит повышение ключевой ставки. Но меры по стабилизации курса рубля ограничат потребность в уровне необходимого повышения. До конца года ждем ключевую ставку на уровне 14%, +100 б.п.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в четверг полностью восстановил все потери предыдущего дня, завершив торги вблизи отметки 3175 пунктов. Наши вчерашние опасения не реализовались, инвесторы вернулись к покупкам. На рынке наблюдалась смешанная динамика, примечательно, что голубые фишки, в целом, показали уверенный рост. Гораздо лучше рынка вновь были акции ЛУКОЙЛа, которые поднялись выше отметки 7000 рублей. Вблизи локальных пиков завершили торги бумаги Газпрома, приблизившись к 170 руб. Несмотря на заметное укрепление рубля, хорошо показали себя бумаги из сегмента горной добычи и металлургии. Лидерами сегмента в очередной раз стали акции Мечела. На фоне продолжающегося восстановления цен на золото неплохой рост показали бумаги золотодобытчиков. А вот бумаги НЛМК оказались в списке аутсайдеров. За четыре последние сессии они потеряли более 6%, уйдя ниже 50-дневной средней. Порадовали инвесторов бумаги из внутренних секторов. Акции Сбербанка опередили рынок, приблизившись к 165 руб. Переписали годовые максимумы бумаги МосБиржи. Заметно прибавили также акции TCS Group и АФК Система. Среди бумаг потребсектора отметим подорожавшие почти на 5% расписки Русагро. Спросом пользовались также акции INARCTICA на фоне новостей об их включении в первый котировальный список МосБиржи.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов. Результаты вчерашних торгов настраивают на дальнейший рост российского рынка. Некоторые опасения вызывают довольно небольшие объёмы торгов, вчера они составили 68,8 млрд руб., что в целом соответствует среднему значению с начала осени. Инвесторы готовы выкупать просевшие бумаги, но о формировании новой волны роста говорить пока не приходится. На рынке остаются опасения, связанные с возможным повышением ставки на ближайшем заседании ЦБ и дальнейшим укреплением рубля.



Российский рынок облигации

Котировки ОФЗ вчера продолжили отыгрывать укрепление рубля на введении обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров – кривая по итогам торгов снизилась на 8-9 б.п. по всей длине (12,32% - 3 года, 12,03% - 10 лет).

До конца месяца потенциал укрепления рубля на налоговом периоде сохраняется – ожидаем снижения доходности 10-летних ОФЗ еще на 10-15 б.п. (под уровень 12% годовых).

При этом доходность коротких бумаг пока не учитывает высоко вероятное повышение ключевой ставки в октябре (ждем +100 б.п. до конца года), в результате чего инверсия кривой госбумаг увеличится. Так, в сентябре рост цен существенно ускорился (0,87 м/м, против 0,28% м/м в августе) и обновил максимумы с января текущего года. Наш прогноз инфляции на конец года повышен (с 6,4% г/г до 7% г/г).

Несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры для длинных классических ОФЗ, пока не рекомендуем менять диспозицию в портфеле с превалирующей долей флоатеров, так как цикл повышения ключевой ставки пока не завершен.



Корпоративные и экономические события

НОВАТЭК: операционные результаты за 3 кв.



НОВАТЭК в третьем квартале 2023 года увеличил продажи газа по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года на 4,2% - до 16,87 млрд куб. м, сообщила компания. В том числе реализация в Российской Федерации выросла на 3,7% - до 14,79 млрд куб. м, продажи газа на международных рынках увеличились на 7,6% - до 2,09 млрд куб. м.

В третьем квартале 2023 года добыча углеводородов составила 154,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 19,76 млрд куб. м природного газа (-0,9%) и 3,00 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) (1,3%).



Наше мнение: по сравнению с аналогичными периодами прошлого года результаты в целом лучше, но квартально (по сравнению со 2 кв. 2023 ) отмечается снижение. Это сезонный фактор, в следующем квартале ждем наращивания показателей. В 3 кв. НОВАТЭК добыл 154,9 млн бнэ. (-0,4% г/г) углеводородов, за 9 мес. - 476,8 млн бнэ (+1% г/г). Реализация газа в 3 кв. выросла на 4,2% г/г, до 16,87 млрд куб.м, за 9 мес. - на 5,7%, до 57,5 млрд куб.м. Мы считаем НОВАТЭК устойчивой компанией роста, со стабильным и понятным сбытом, плюс с хорошим портфолио СПГ-проектов. На днях стало известно о получении НОВАТЭКом разрешении на строительство газопровода до Мурманского СПГ, что подтверждает факт реализации данного проекта. Наш ориентир по бумагам НОВАТЭКа на 12 мес. - 1890 руб./акцию.



Мосбиржа с 16 октября повысит уровень листинга акций Инарктики до первого котировального



Московская биржа с 16 октября переведет обыкновенные акции ПАО "Инарктика" из второго котировального списка в первый, сообщается в информации торговой площадки. Решение принято председателем правления Мосбиржи в связи с получением заявления эмитента.



Наше мнение: переход бумаг компании в первый котировальный список - свидетельство того, что она устойчива и достаточно прозрачна. Это может способствовать повышению уровня ликвидности бумаг, так как все больше инвесторов будет обращать на них внимание. То есть, на долгосроке - фактор позитивный.



ОГК-2 за девять месяцев увеличила производство электроэнергии на 7,5%, до 38,5 млрд кВт.ч



ОГК-2 за девять месяцев 2023 г. увеличила производство электроэнергии на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,5 млрд кВт.ч, сообщила компания.



Наше мнение: результаты ожидаемы и нейтральны для акций компании, поскольку в условиях роста экономики потребность в электроэнергии выросла, что обусловило рост ее выработки электростанциями.