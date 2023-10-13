Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 октября: 5 835,4102 руб/1 г золота и 68,8200/1 г серебра ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 835,4102 руб.

1 грамм серебра - 68,8200 руб.

1 грамм платины - 2 744,2400 руб.

1 грамм палладия - 3 623,6399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 133,8302 р. (2,24%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9800 р. (1,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 103,7700 р. (3,64%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,4801 р. (0,15%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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