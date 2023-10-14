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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 октября: 5 862,8198 руб/1 г золота и 69,2700/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 862,8198 руб.
  • 1 грамм серебра - 69,2700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 762,4700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 641,5801 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,4098 р. (0,47%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (0,65%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2300 р. (0,66%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,9401 р. (0,50%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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