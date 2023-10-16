Комментарии

ПСБ: На текущей неделе ждем снижения доходности ОФЗ еще на 10-20 б.п.

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Котировки ОФЗ за неделю заметно скорректировались вверх на введении обязательной продажи валютной выручки и стабилизации рубля под уровнем 100 руб./долл. Наибольшее снижение доходности наблюдалось на среднем участке кривой – доходность 3-летних госбумаг снизилась на 32 б.п. – до 12,26% годовых, 5-летних – на 20 б.п. – до 12,15% годовых.

Снижение доходности коротких годовых облигаций было менее выраженным – до 12,54% (-14 б.п.). Считаем, что на коротком конце кривой ОФЗ потенциал снижения доходностей ограничен – котировки пока не учитывает высоко вероятное повышение ключевой ставки в октябре (ждем +100 б.п. до конца года) из-за сохранения проинфляционных рисков. ЦБ отметил, что инфляция в РФ складывается ближе к верхней границе его прогноза на 2023 год 6%-7%.

До конца месяца потенциал укрепления рубля на налоговом периоде сохраняется, что позволяет рассчитывать на снижение доходности длинных и среднесрочных бумаг еще на 10-20 б.п.

Несмотря на сохранение потенциала коррекционного роста для котировок классических ОФЗ, стратегически не рекомендуем снижать долю флоутеров в облигационных портфелях, так как цикл повышения ставки пока не завершен. В этом ключе рекомендуем обратить внимание на размещение на текущей неделе выпуска МТС-Банк (А/А) с плавающим купоном (ориентир RUONIA + 250 б.п.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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