ПСБ: Ждем развития отката доллара в район 95 руб. в ближайшие дни

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу рубль перешел к консолидации к ключевым валютам, причем волатильность, как и торговая активность резко снизились, - участники рынка предпочли не предпринимать активных действий на фоне раллирующей нефти и осмысления возможного влияния реализации Указа Президента РФ об обязательной валютной выручке на баланс спроса и предложения валюты.

В свою очередь, в последний день недели правительство утвердило порядок и минимальные нормы для экспортеров, подпадающих под действие указа: компании, начиная с 16 ноября, в течение 60 дней с момента получения средств, зачислять не менее 80% всей получаемой иностранной валюты на счета в российских банках, и в течение двух недель - реализовывать на внутреннем рынке не менее 90% поступлений. Это формирует опасения, что если компании-экспортеры будут реализовывать требования "по минимуму" (мы надеемся, что нет, учитывая приближение налоговых выплат и невысокие объемы торгов), то ситуация на валютном рынке как минимум в ближайшие дни может существенно и не улучшиться.

Полагаем, что наш текущий целевой диапазон 95-98,5 руб. в ближайшие дни сохранит свою актуальность. По-прежнему считаем более вероятным сползание курса доллара к его нижней границе.