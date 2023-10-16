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Курсы валют ЦБ РФ на 16 октября: 97,3075 руб/доллар США и 102,5523 руб/евро

ЦБ РФ с 14 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 97,3075 руб.
  • 1 евро - 102,5523 руб.
  • 10 китайских юаней - 133,0260 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3127 р. (0,32%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4827 р. (0,47%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1860 р. (0,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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