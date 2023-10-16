Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 октября: 5 862,8198 руб/1 г золота и 69,2700/1 г серебра ЦБ РФ с 14 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 862,8198 руб.

1 грамм серебра - 69,2700 руб.

1 грамм платины - 2 762,4700 руб.

1 грамм палладия - 3 641,5801 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,4098 р. (0,47%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (0,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2300 р. (0,66%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,9401 р. (0,50%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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