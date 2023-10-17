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ПСБ: Российский рынок акций начал неделю с роста

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи рос на 1,3% благодаря спросу на «голубые фишки»

Котировки нефти марки Brent теряли 1% и торговались на уровне 90 долл./барр. Пара доллар-рубль прибавляла 0,1% и находилась около 97,3 руб. Все сектора демонстрировали положительную динамику, лучше рынка был нефтегазовый сектор.

Акции компаний нефтегазового сектора росли при комфортных значениях рублевой цены на нефть, что формирует ожидания продолжения выплат высоких дивидендов в будущем.

В финансовом секторе росли акции Сбербанка и ВТБ на ожиданиях, рекордной прибыли за 2023 год.

Акции компаний сектора металлургии пользовались спросом на фоне слабого рубля.

Во внутренних секторах росли котировки Самолета на сообщении о подписании соглашения о приобретении девелопера МИЦ.

Индекс МосБиржи завтра может продолжить рост и подняться к отметке 3250 пунктов, чему будет способствовать спрос на акции нефтегазовых компаний в условиях благоприятной конъюнктуры рынка нефти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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