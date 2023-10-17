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ПСБ: Восстановление котировок ОФЗ взяло паузу

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник кривая ОФЗ незначительно скорректировалась вверх (+1-4 б.п.) после заметного снижения по итогам прошлой недели. Переход рубля от укрепления к консолидации над уровнем 97 руб./долл. несколько снизило аппетит к риску на долговом рынке.

До конца месяца по-прежнему ожидаем, что на налоговом периоде рубль может зайти в диапазон 90-95 руб./долл., что позволяет рассчитывать на снижение доходности длинных и среднесрочных бумаг еще на 10-20 б.п.

Однако стратегически рекомендуем сохранить превалирующую долю флоутеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (+100 б.п.), так как цикл повышения ставки пока не завершен. Сегодня рекомендуем обратить внимание на размещение на текущей неделе выпуска МТС-Банк (А/А) с плавающим купоном (ориентир RUONIA + 250 б.п.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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