ПСБ: Опасаемся, что сегодня импульс к росту ослабнет, а индекс МосБиржи – останется в зоне 3200-3250 пунктов

В фокусе

Дисконт Urals к Brent сужается - позитивно для российской нефтянки



По данным Минфина, с 15 сентября по 14 октября средняя цена на российский сорт Urals составила 83,35 долл./барр., а на североморский бенчмарк Brent - 93,43 долл./барр. Дисконт между российской нефтью и европейской устойчиво снижается и составляет уже 10,1 долл./барр. Сужение дисконта позитивно для российской нефтянки. Мы считаем, что эскалация геополитической напряженности на Востоке будет способствовать дальнейшему росту цен на нефть Brent, а Urals также будет расти вслед за бенчмарком. Дисконт между сортами нефти будет оставаться минимальным.

Нашими фаворитами в секторе являются: ЛУКОЙЛ, Роснефть и Татнефть.



Россиискии рынок акции

Вчера индекс МосБиржи с гэпом преодолел 3200 пунктов и прибавил 1,3% при повышенной торговой активности и фронтальном росте ключевых бумаг, отчасти отражающем закрытие коротких позиций. Вновь нефтегазовый и потребительский сектора демонстрировали опережающую рынок динамику. В «нефтянке», помимо обновляющих пики года «идейных» ЛУКОЙЛА и Газпром нефти, технически более перспективно начали смотреться и другие бумаги, такие как «префы» Сургутнефтегаза и Башнефти, а также бумаги Газпрома и Транснефти.

В потребсекторе в лидерах роста остались бумаги Русагро. продолжила закрывать постдивидендный гэп НоваБев Групп. Но активизировались и покупки в «фишках» - уверенно смотрелись расписки Х5, приблизившиеся к максимумам года, а также Магнит. Прилив оптимизма на рынке и стабильность рубля привели к оживлению спроса на отстающие бумаги: рост показали акции электроэнергетики во главе с Русгидро и металлургов, ведомых Полиметаллом, ММК и ТМК.

Акции Сбербанка поднялись к 268 руб., на уровни начала сентября при поддержке в том числе и заявлений представителей Минфина о том, что не исключена возможность выплаты дивидендов банком в размере больше 50% от чистой прибыли. Подорожали бумаги ВТБ, упершись в сопротивление на уровне 2,6 коп. А акции МосБиржи - вплотную приблизились к историческим максимумам. Выделим и согласованный рост акций девелоперов, где Самолет, как наиболее идейная бумага, завершил день выше 4000 руб., обновив максимум с февраля 2022 года.

Подешевели лишь отдельные бумаги. Среди них - акции Инарктики, скорректировавшиеся после ралли, неожиданно сильно упали акции ГК Позитив, на фоне новости о планах допэмиссии, а также Софтлайна.

Мы опасаемся, что сегодня импульс к росту ослабнет, а индекс МосБиржи – останется в зоне 3200-3250 пунктов. По нашему мнению, рынок выглядит уже несколько перегретым, да и нефть выше не идет. Так что для выхода индекса МосБиржи на максимумы года нужны новостные триггеры. В числе корпоративных событий дня: операционные результаты Х5, сегодня последний день с учетом дивидендов торгуются акции Алроса. В центре внимания инвесторов будет и стартующий сегодня визит президента РФ В. Путина в КНР.



Российский рынок облигации

В понедельник кривая ОФЗ незначительно скорректировалась вверх (+1-4 б.п.) после заметного снижения по итогам прошлой недели. Переход рубля от укрепления к консолидации над уровнем 97 руб./долл. несколько снизило аппетит к риску на долговом рынке.

До конца месяца по-прежнему ожидаем, что на налоговом периоде рубль может зайти в диапазон 90-95 руб./долл., что позволяет рассчитывать на снижение доходности длинных и среднесрочных бумаг еще на 10-20 б.п.

Однако стратегически рекомендуем сохранить превалирующую долю флоатеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (+100 б.п.), так как цикл повышения ставки пока не завершен. Сегодня рекомендуем обратить внимание на размещение на текущей неделе выпуска МТС-Банк (А/А) с плавающим купоном (ориентир RUONIA + 250 б.п.).



Корпоративные и экономические события

Группа Позитив актуализировала дивидендную политику, будет выплачивать от 50 до 100% управленческой чистой прибыли



Совет директоров утвердил новую редакцию дивидендной политики компании, говорится в её сообщении. Суммы дивидендов будут определяться из чистой прибыли по управленческой отчетности - NIC (net income before capitalization of expenses). Сами дивиденды планируется выплачивать не менее одного раза в год.

В текущем году компания дважды выплачивала дивиденды по итогам прошлого года - в размере 50% и 25% NIC за 2022 год. В сумме акционерам было выплачено 3,75 млрд рублей.



Наше мнение: акции компании отреагировали вчера снижением на 5%. Но реакция связана не с дивидендной политикой, хотя размер дивидендов и не был утвержден СД, а с тем, что появилась информация о планах компании выпустить новые акции для мотивации сотрудников, размывая тем самым долю миноритариев. Так, речь идет о допэмиссии на 25% после удвоения капитализации (точка отсчета май 2022 г.), то есть высока вероятность этого события уже в следующем году.



Самолет подписал соглашение о приобретении МИЦ



Самолет подписал соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ.



Наше мнение: ранее Самолёт уже сообщал о планах приобретения МИЦ, поэтому акции компании отреагировали умеренно позитивно. На 30 сентября объем строящегося жилья МИЦ составил 520 тыс. кв. м., а Самолёта – 3218 тыс. кв. м (ЕИСЖС). С учетом МИЦ объем строящегося жилья Самолёта увеличится на 16%, до 3738 тыс. кв. м, что соответствует стратегии роста девелопера. По этому показателю Самолёт останется на 2-м месте после ПИКа (объем строящегося жилья – 5016 тыс. кв. м). Приобретение девелопера придаст положительный импульс результатам Самолета, что будет способствовать росту его капитализации. Наша целевая цена 1 акции Самолёта – 5300 руб.



Мосэнерго за 9 месяцев увеличило производство электроэнергии на 1,5%, до 44,84 млрд кВт.ч



Мосэнерго за девять месяцев 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,84 млрд кВт.ч, сообщила компания.



Наше мнение: результаты ожидаемы и нейтральны для акций компании, поскольку в условиях роста экономики потребность в электроэнергии выросла, что обусловило рост ее выработки электростанциями.