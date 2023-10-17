Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 17 октября: 97,2865 руб/доллар США и 102,5200 руб/евро

ЦБ РФ с 17 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 97,2865 руб.
  • 1 евро - 102,5200 руб.
  • 10 китайских юаней - 132,8930 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0210 р. (0,02%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0323 р. (0,03%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1330 р. (0,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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