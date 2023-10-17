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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 октября: 5 971,6602 руб/1 г золота и 69,0600/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 971,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 69,0600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 755,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 568,8601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 108,8402 р. (1,86%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,30%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8500 р. (0,25%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,7201 р. (2,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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