Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 октября: 5 971,6602 руб/1 г золота и 69,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 971,6602 руб.

1 грамм серебра - 69,0600 руб.

1 грамм платины - 2 755,6201 руб.

1 грамм палладия - 3 568,8601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 108,8402 р. (1,86%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,30%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8500 р. (0,25%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 72,7201 р. (2,00%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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