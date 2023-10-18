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ПСБ: Российский рынок акций продолжил расти

Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи рос на 0,4%, поднявшись к отметке 3247 пунктов. Котировки нефти марки Brent теряли 0,8% и торговались на уровне 89 долл./барр. Пара доллар-рубль прибавляла 0,4% и находилась около 97,7 руб. Лучше рынка был финансовый сектор, хуже – ИТ.

В нефтегазовом секторе была разнонаправленная динамика на фоне умеренной коррекции цен на нефть. При этом высокий уровень рублевой цены на нефть формирует ожидания сильных финансовых результатов нефтегазовых компаний, что поддерживает интерес к ним.

В финансовом секторе продолжили расти акции Сбербанка и ВТБ, чему способствуют ожидания сильных финансовых результатов этих банков за 2023 год.

В телекоммуникационном секторе бумаги Ростелекома отреагировали ростом на рекомендацию СД выплатить дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб. на акцию.

В ИТ секторе продолжили снижаться бумаги Группы Позитив на планах допэмиссии ее акций.

В потребительском секторе дорожали акции Ленты на сообщении о приобретении торговой сети Монетка. Х5 Group сообщил о росте выручки в III квартале на 22,7%, LfL-продаж на 10,2%. Бумаги ретейлера отреагировали снижением.

Индекс МосБиржи завтра может продолжить рост и подняться к отметке 3265 пунктов, чему будет способствовать спрос на акции экспортеров на фоне ослабления рубля, а также банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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