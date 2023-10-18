ПСБ: Индекс МосБиржи может продолжить рост сегодня и протестировать пики года

Во вторник индекс МосБиржи сдержанный рост, завершив день у отметки 3250 пунктов. Спрос на акции нефтегазового сектора, выступавшего в предыдущие дни локомотивом роста российского рынка акций, ослаб – здесь ростом отметились лишь бумаги Сургутнефтегаза и Транснефти, а ЛУКОЙЛ и Роснефть – удержались в слабом «плюсе». Зато, в условиях стабильного рубля и неуверенности рынка нефти, интерес повысился на «фишки» финсектора – акции Сбербанка обновили по закрытию торгов максимумы с февраля прошлого года, МосБиржи - вышли к историческим пикам, наблюдавшимся в 2021 году. Уверенно смотрелись ВТБ, МКБ и QIWI. На фоне визита президента РФ В. Путина в КНР ожил спрос на акции транспортного сектора: смог оттолкнуться от зоны консолидации НМТП, прибавив более 5%, а «идейный» Совкомфлот – вернулся к обновлению максимумов года и сохраняет, по нашему мнению, потенциал роста с ближайшей целью в 133 руб.

В металлургах наблюдался точечный рост. Тут отметим повышение курсовой стоимости Северстали, - данные бумаги вплотную подходили к пикам года, нам импонируют и тоже находятся в нашем модельном портфеле. Наблюдался всплеск покупок в акциях ТМК, интересных на фоне обсужденного президентами России и Монголии ускорения строительства газопровода Силы Сибири-2.

Из прочих растущих историй отметим ралли в акциях Ростелекома, поддержанное дивидендными рекомендациями. По итогам 2022 года совет директоров компании принял решение выплатить 5,4465 рубля на каждую акцию, реестр акционеров будет составлен по состоянию на 1 декабря. Суммарные выплаты составят около 54% чистой прибыли, выше положенных по дивполитике минимальных 50%. Вновь уверенный рост показали акции Магнита и поддержанные новостями бумаги Ленты.

В аутсайдерах дня оказался ряд лидеров роста предыдущего дня (скорректировались бумаги Русагро, Русгидро, Headhunter, Полиметалл). И усилилось давление на ИТ-сектор – примерно по 5% потеряли ГК Позитив, Софтлайн и только вышедшая на биржу Астра.

Сегодня индекс МосБиржи попробует протестировать пики года. Ждем инерционного сохранения спроса на акции банков, оживления – на бумаги экспортеров и перевозчиков –бенефициаров развития сотрудничества с Азией. Поддержку сантименту окажет и улучшение ситуации на рынке нефти, вновь активно растущей на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, и повышения цен на металлы, позитивно реагирующих на блок статистики по КНР, оказавшийся лучше ожиданий.