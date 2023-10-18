Комментарии

ПСБ: Риски ужесточения политики ЦБ снова выходят на первый план

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник доходности ОФЗ выросли на 6-14 б.п. (12,34% по 3-летним ОФЗ и 12,22% по 10-летним) - пауза в укреплении рубля вызывает беспокойства инвесторов относительно возможности национальной валюты развить положительный импульс. Дополнительным негативным фактором выступила публикация аналитиков ЦБ относительно инфляционных рисков.

Ранее мы отмечали, что рынок, переключившись на фактор укрепления рубля, игнорирует риски дальнейшего повышения ключевой ставки. Так, в отчете отмечается, что инфляция в России может превысить сентябрьский прогноз ЦБ РФ в 6-7%, а возврат к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024 г. может потребовать дополнительной жесткости ДКП.

В этом ключе мы подтверждаем свою рекомендацию сохранять превалирующую долю флоутеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (ждем +100 б.п.). При этом пока оцениваем потенциал снижения кривой ОФЗ при развитии укрепления рубля, как незначительный по сравнению с рисками дальнейшего ужесточения ДКП и роста кривой ОФЗ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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