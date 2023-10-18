ПСБ: Сегодня индекс МосБиржи попробует протестировать пики года

Облигации Риски ужесточения политики ЦБ снова выходят на первый план

В фокусе

ЛУКОЙЛ - наш фаворит

Цены на нефть Brent растут, ближайший фьючерс сегодня прибавляет 2% и торгуется выше 91 долл./барр., и мы считаем, что есть потенциал для движения в середину коридора 90-100 долл./барр. Эскалация геополитического конфликта на Востоке способствует восходящему движению в сырье из-за опасения перебоев с поставками. Есть риски возможного участия в конфликте Ирана. На фоне все еще слабого рубля мы продолжаем считать бумаги нефтянки интересными для инвестиций.

Нашим фаворитом является ЛУКОЙЛ. Компания вернулась к раскрытию информации по МСФО, отчет за 1П оказался сильным.

Потенциально есть возможность выплаты 570 руб./акцию в качестве дивидендов. До конца октября ожидаем от компании решения по этому вопросу (традиционно в этом месяце объявлялось о дивидендах). 2П 2023 с учетом приятных высоких рублевых цен на нефть ожидается еще лучше. Соответственно, дивиденды за год могут превысить 1000 руб./акцию, доходность 14-15%. Дополнительным фактором привлекательности акций считаем ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом. На этом фоне мы верим, что акции ЛУКОЙЛа тактически могут подняться к «круглому» уровню в 8000 руб.



Россиискии рынок акции

Во вторник индекс МосБиржи показал сдержанный рост, завершив день у отметки 3250 пунктов. Спрос на акции нефтегазового сектора, выступавшего в предыдущие дни локомотивом роста российского рынка акций, ослаб – здесь ростом отметились лишь бумаги Сургутнефтегаза и Транснефти, а ЛУКОЙЛ и Роснефть – удержались в слабом «плюсе». Зато, в условиях стабильного рубля и неуверенности рынка нефти, интерес повысился на «фишки» финсектора – акции Сбербанка обновили по закрытию торгов максимумы с февраля прошлого года, МосБиржи - вышли к историческим пикам, наблюдавшимся в 2021 году. Уверенно смотрелись ВТБ, МКБ и QIWI. На фоне визита президента РФ В. Путина в КНР ожил спрос на акции транспортного сектора: смог оттолкнуться от зоны консолидации НМТП, прибавив более 5%, а «идейный» Совкомфлот – вернулся к обновлению максимумов года и сохраняет, по нашему мнению, потенциал роста с ближайшей целью в 133 руб.

В металлургах наблюдался точечный рост. Тут отметим повышение курсовой стоимости Северстали, - данные бумаги вплотную подходили к пикам года, нам импонируют и тоже находятся в нашем модельном портфеле. Наблюдался всплеск покупок в акциях ТМК, интересных на фоне обсужденного президентами России и Монголии ускорения строительства газопровода Силы Сибири-2.

Из прочих растущих историй отметим ралли в акциях Ростелекома, поддержанное дивидендными рекомендациями. По итогам 2022 года совет директоров компании принял решение выплатить 5,4465 рубля на каждую акцию, реестр акционеров будет составлен по состоянию на 1 декабря. Вновь уверенный рост показали акции Магнита и поддержанные новостями бумаги Ленты.

В аутсайдерах дня оказался ряд лидеров роста предыдущего дня (скорректировались бумаги Русагро, Русгидро, Headhunter, Полиметалл). И усилилось давление на ИТ-сектор – примерно по 5% потеряли ГК Позитив, Софтлайн и только вышедшая на биржу Астра.

Сегодня индекс МосБиржи попробует протестировать пики года. Ждем инерционного сохранения спроса на акции банков, оживления – на бумаги экспортеров и перевозчиков –бенефициаров развития сотрудничества с Азией. Поддержку сантименту окажет и улучшение ситуации на рынке нефти, вновь активно растущей на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, и повышения цен на металлы, позитивно реагирующих на блок статистики по КНР, оказавшийся лучше ожиданий.



Российский рынок облигации

В понедельник доходности ОФЗ выросли на 6-14 б.п. (12,34% по 3-летним ОФЗ и 12,22% по 10-летним) - пауза в укреплении рубля вызывает беспокойства инвесторов относительно возможности национальной валюты развить положительный импульс. Дополнительным негативным фактором выступила публикация аналитиков ЦБ относительно инфляционных рисков.

Ранее мы отмечали, что рынок, переключившись на фактор укрепления рубля, игнорирует риски дальнейшего повышения ключевой ставки. Так, в отчете отмечается, что инфляция в России может превысить сентябрьский прогноз ЦБ РФ в 6-7%, а возврат к цели в условиях стимулирующей бюджетной политики в 2024 г. может потребовать дополнительной жесткости ДКП.

В этом ключе мы подтверждаем свою рекомендацию сохранять превалирующую долю флоатеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (ждем +100 б.п.). При этом пока оцениваем потенциал снижения кривой ОФЗ при развитии укрепления рубля, как незначительный по сравнению с рисками дальнейшего ужесточения ДКП и роста кривой ОФЗ.



Корпоративные и экономические события

Лента купила Монетку



Лента приобрела региональную торговую сеть "Монетка", в управлении которой находится 2,12 тыс. магазинов, говорится в пресс-релизе ритейлера. Сумма сделки в сообщении не раскрывается. Покупателем выступила ООО "Лента", юрлицо приобрело 99,999% капитала головной структуры регионального ритейлера "РМ Групп". Лента профинансирует покупку комбинацией собственных и заемных средств. Приобретенная сеть продолжит функционировать под брендом Монетка, все магазины Лента-мини также перейдут под этот бренд.



Наше мнение: по нашим оценкам, сумма сделки могла составить 65–75 млрд руб. (6–7 P/E). В результате сделки Лента расширит свою сеть магазинов “у дома” в 5 раз ,с 0,5 до 2,6 тыс. магазинов; повысит выручку на 30% г/г, c 537 до 715 млрд руб. Покупка Монетки позволит Ленте расшить географию и усилить позиции в формате “у дома”, более перспективном в сравнении с супермаркетами и гипермаркетами.

Сделка по приобретению Монетки – еще один шаг (наряду с покупкой сети Билла в 2021 г.) к укреплению позиций Ленты как топ-3 ретейлера в России. Подробности относительно процесса интеграции компания планирует раскрыть в стратегическом апдейте предположительно в ноябре–декабре 2023 г. По выручке Лента сохраняет цель – 1 трлн руб. в 2025 г.



X5 в III квартале увеличила выручку на 22,7%, LfL-продажи выросли на 10,2%



X5 показала сильные операционные результаты в III квартале:

• Выручка + 22,7% г/г

• Трафик +17,9% г/г

• Торговая площадь +12,6% г/г

• Средний чек +4,3% г/г



Наше мнение: Х5 смогла увеличить выручку, в первую очередь, за счет роста торговых площадей и продаж по сопоставимым магазинам (+10,2% г/г). Драйверами сильных результатов компании стал рост выручки крупнейший сети «Пятерочка», онлайн-продаж и трехкратный прирост выручки жесткого дисканутера «Чижика». Компания продолжает успешно делать ставку именно на дискаунтеры — в августе Х5 объявила о покупке компании «Виктория Балтия». В текущих экономических условиях, когда идет переток спроса населения в более дешевый сегмент, эта стратегия актуальна. Оцениваем операционные результаты компании как позитивные, относительно 2 кв. показатели также улучшились, полагаем, что финансовые результаты будут неплохими. Тем не менее, в секторе ритейла мы видим больший потенциал в бумагах Магнита и НоваБев Групп, так как Х5 зарегистрирована в иностранной юрисдикции, что ограничивает выплату дивидендов и создает дополнительные регуляторные риски.



Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды-2022 в 5,4465 руб. на акцию



Совет директоров ПАО "Ростелеком" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 5,4 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Суммарные выплаты составят около 54% чистой прибыли, выше положенных по дивполитике минимальных 50%.



Наше мнение: дивидендная отсечка - 1 декабря 2023 года, с учетом Т+1 последний день покупки бумаг для получения дивидендов 30 ноября. Окончательное решение по дивидендам будет принято на ВОСА 20 ноября. Отметим, что рекомендация по дивидендам на 20% выше, чем в 2021 г. и выше ожиданий рынка. Доходность складывается 7% по обыкновенным акциям и 7,8% по привилегированным. На фоне этой новости привилегированные акции выросли на 4%, обыкновенные - на 3%.